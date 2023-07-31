مركز محمد السادس يتجند لإدماج الشباب ذوي الإعاقات الذهنية

هبة بريس ـ الرباط

تعبأ المركز الوطني محمد السادس للمعاقين وملحقاته الجهوية الثمانية، خلال السنة الجارية، من أجل الإدماج المهني للشباب ذوي إعاقة ذهنية.

وذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن أن المركز الوطني محمد السادس للمعاقين “قام، خلال 2023، بتعبئة كبيرة مع شركائه، مع انخراط ثمين ومتميز للفاعلين الاقتصاديين على المستوى المحلي، في مجال الإدماج المهني للشباب ذوي إعاقة ذهنية”، مشيرا إلى أن هذه التعبئة “تكللت بتحقيق معدل استثنائي للتوظيف في بيئة عادية لهؤلاء الشباب الذين تلقوا تكوينهم في مهن مختلفة كالبستنة، وخدمات الطوابق والمطعمة والحلويات والطبخ”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم اختيار هذه المسالك التكوينية بعناية من طرف المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل لتستجيب لمتطلبات سوق الشغل وخصوصيات المجال.

وفي هذا الصدد، بادرت الملحقة الجهوية للمركز بأكادير، بعد إطلاق خدماتها بصفة رسمية سنة 2022، إلى الرفع من مستوى هذه التعبئة، “وهو ما أسفر عن توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين”.

وهكذا، تم عقد شراكة مع كل من المجلس الجهوي للسياحة بجهة سوس ماسة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بالجهة، ومجموعة فنادق هيلتون الدولية.

وكنتيجة لهذه الشراكات، يتابع المصدر، تم إدماج 12 متدربا في سوق الشغل من الشباب ذوي الإعاقة (من ضمنهم فتاة)، الذين تلقوا تكوينهم في قطب التكوين المهني للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين بأكادير، تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و24 سنة.

وقد تم تشغيل هؤلاء المتدربين في إطار عقود عمل أولية على أربع سلاسل من الفنادق الفخمة ذات التصنيف الدولي والموجودة بالمنطقة السياحية “خليج تغازوت باي”، خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز إلى متم شهر غشت 2023، والتي تصادف مرحلة الذروة السياحية.

وبخصوص الفنادق الشريكة التي فتحت أبوابها في وجه هؤلاء الشباب، ذكر البلاغ أن الأمر يتعلق بسلسلة فنادق حياة ريجنسي تغازوت، وسلسلة فنادق حياة بالاس تغازوت باي، وسلسلة فنادق هيلتون تغازوت باي بيتش، وسلسلة فنادق فيرمونت تغازوت باي، لافتا إلى أن هؤلاء الشباب التحقوا مباشرة بعملهم في هذه السلاسل الفندقية حسب تخصصاتهم ومجال تكوينهم، سواء في خدمة الغرف أو المطعمة أو تحضير الوجبات الغذائية.

وعلاوة على ذلك، برمج المركز الوطني محمد السادس للمعاقين بأكادير التوقيع على اتفاقيتين للشراكة في نهاية هذه السنة مع كل من مجموعة فنادق “حياة” و مجموعة فنادق “فيرمونت”، اللتان عبرتا عن رغبتهما الأكيدة في دمج الشباب الحاملين للإعاقة ضمن فرق العمل في مؤسساتهما الفندقية بعدما عاينتا قدراتهم المهنية عن كثب خلال فترة تدريبهم.

وفي السياق ذاته، تم إدماج أربعة شباب في سوق الشغل تلقوا تكوينهم المهني في مجال المطعمة و خدمات عامل الطوابق بالمركز الوطني محمد السادس ملحقة الدار البيضاء، وهم يشتغلون داخل المؤسسات التالية: مجموعة مطاعم “نيورست المغرب”، ومجموعة “سويت أبرت أوطيل” فضلا عن مطعم محلي بالدار البيضاء.

ويعتبر المركز الوطني محمد السادس للمعاقين مع ملحقاته الجهوية الثمانية هيئة مستقلة في تسييرها تابعة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وتم إحداثها خصيصا لتكون إطارا مرجعيا للتكفل بمسألة الإعاقة في المغرب.

ومنذ 2006، وهي تعمل على تيسير الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة (من أطفال وشباب) للاستفادة من حقهم في التعليم والخدمات الصحية والأنشطة الاجتماعية والرياضية والتأهيل المهني (منذ 2010).

وخلص البلاغ إلى أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن والمركز الوطني محمد السادس للمعاقين مع جميع ملحقاته الجهوية “يتقدمون بالشكر الجزيل لجميع الشركاء والمساهمين من أجل انخراطهم الكبير في مسألة الإعاقة ووفائهم بالتزاماتهم تجاه الشباب”. في وضعية إعاقة.

*الصورة من الأرشيف

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