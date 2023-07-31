تأخر إطلاق عملية جني الفلين يوحد المهنيين أمام وكالة المياه و الغابات

هبة بريس ـ الرباط

أصدرت الجمعية المغربية لصناعة الفلين بيانا أكدت فيه أنها قد عقدت جمعا عاما استثنائيا خصص لتدارس التبعات التي وصفتها ب”الخطيرة” لتأخر الوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطلاق عملية الجني الفلين لهذه السنة وانعكاسات هذا التأخر على مقاولات صناعة الفلين بالمغرب.

وبعد تدارس مختلف جوانب خطورة هذا الوضع، أصدر أعضاء الجمعية المغربية لصناعة الفلين البيان التالي الذي ننقله لكم حرفيا:

1. كانت المقاولات العاملة في هذا القطاع قد إلتزمت برفع قدرتها الإنتاجية وحجم صادراتها من منتجات الفلين ورفع القيمة المضافة لهذه الصناعة الوطنية، وفي المقابل كانت إدارة المياه والغابات قد إلتزمت بتوفير 120 ألف ستير كحد أدنى سنوي من مادة الفلين.

وفي إطار هدا الاتفاق بلغ حجم الإستثمارات في هذا القطاع ما يفوق 250 مليون درهم، ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة المنتوج المصنع عند التصدير وانخفاض استيراد الفلين الخام.

2. إن إدارة المياه والغابات ولاسيما في السنوات الأخيرة لم تعد تحترم هذا الإلتزام خاصة وإن كمية الفلين المجناة عرفت انخفاضا كبيرا خلال السنوات الخمس الأخيرة حيت انخفضت هذه الكمية إلى 20 ألف ستير عوض 120 ألف مما دفع المقاولات الصناعية إلى خفض إنتاجها وتسريح جزء كبير من عمالها.

3. إن التبريرات التي تقدمها إدارة المياه والغابات أصبحت متجاوزة وغير مقبولة. بحيث تُرجع الإدارة هذا الانخفاض لأسباب عديدة (كوفيد 19 – المرض البكتيري للأشجار – الجفاف…)، فيما أن هذه العوامل لا يمكن التحجج بها بالنسبة لكل مناطق الغطاء الغابوي للمملكة.

4. ولتجاوز هذه المبررات ولتلافي آثار إعادة هيكلة إدارة المياه والغابات، ربط أعضاء مكتب الجمعية اتصالات مع مصالح الإدارة منذ الربع الأخير من سنة 2022 من أجل تحسيسها بالتبعات الخطيرة لانخفاض كمية الجني السنوي لمادة الفلين الخام خلال الأربع سنوات الأخيرة من 120 ألف ستير إلى 40 ألف ستير ثم إلى 20 ألف ستير مع العلم أن حاجيات هذا القطاع الصناعي الوطني من هذه المادة تفوق 140 ألف ستير سنويا.

5. على عكس انتظارات مقاولات هذا القطاع الحيوي فاجأتنا الإدارة في بداية السنة الجارية 2023 بالإعلان على أن كمية جني الفلين لهذه السنة لن تتجاوز 18 ألف ستير. وعلى إثر ذلك، وبعد قيام الجمعية ببحث ميداني لدى المصالح الخارجية لهذه الإدارة تبين للجمعية أن الكمية المعلنة غير واقعية وذلك للمعطيات التالية:

• الإدارة لم تقم بإحصاء المخزون من مادة الفلين الخام،

• توقع كمية 18 ألف ستير لم يأخذ بعين الإعتبار التساقطات المطرية التي عرفتها المملكة خلال الفصل الأول من سنة 2023،

• بعد اجتماعات متعددة مع هذه الإدارة وبعد إنجاز بحث ميداني مع مركز البحث العلمي التابع لهذه الإدارة تأكد للجميع وجود كميات مهمة من الفلين القابل للجني، وعليه رفعت الإدارة حجم الكمية القابلة للجني من 18 ألف ستير إلى 60 ألف ستير.

• كما نذكر في هذا الصدد أن الجمعية المغربية لصناعة الفلين شاركت الإدارة في عملية تحديد وإحصاء مخزون الفلين الخام القابل للجني.

بعد هذه الإجراءات طرحت إدارة المياه والغابات طلبات عروض لجني ما يناهز 60 ألف ستير بعدها قامت هذه الإدارة بفتح أظرفة العروض في بداية شهر يونيو 2023.

حتى اليوم و لأسباب غير معروفة لم تتوصل المقاولات المعنية بالجني بالتصاريح الإدارية من أجل الشروع في جني الفلين علما بأن إدارة المياه والغابات تعلم بأن عملية الجني لن تتم خارج الفترة البيولوجية التي ستنتهي في أوائل شهر غشت المقبل.

في هذا الإطار، فإن أعضاء الجمعية ينبهون إلى أن هذا التماطل من طرف إدارة المياه والغابات بصفتها الممول الوحيد لمادة الفلين وعدم تجاوبها مع المطالب المشروعة والحيوية لمقاولات صناعة الفلين بالمغرب وعدم توفير مادة الفلين سينتج عنه إغلاق الوحدات الصناعية وتسريح مئات العمال وخسارة أكثر من 200 مليون درهم من عائدات المملكة من العملة الصعبة.

وأمام هذا الوضع الخطير وغير المقبول يصدر أعضاء الجمعية هذا البيان الإستنكاري في انتظار تنظيم وقفات إحتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، من أجل وضع الإدارة وجميع المسؤولين عن هذا القطاع أمام مسؤولياتهم وتحسيسهم بجسامة الوضع الحالي.

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