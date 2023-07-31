وزارة بلينكن للمغرب: “نشكركم لكونكم من أقدم أصدقاء أمريكا و أقربهم”

هبة بريس ـ الرباط

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية، بإسم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، رسالة للمغرب نيابة عن الحكومة الأمريكية قدمت من خلالها التهاني بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش.

و جاء في الرسالة الأمريكية: “نثني على الملك محمد السادس لدوره في تعزيز الاستقرار، وكذلك في تمتين الأمن والازدهار الإقليميين، بالإضافة إلى تعزيز مصالحنا المشتركة”.

و أضافت رسالة وزير الخارجية الأمريكي: “بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومواطنيها نتقدم بأطيب تمنياتي وكذلك أطيب التهاني إلى جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بمناسبة احتفالكم بعيد العرش، والذكرى الرابعة والعشرين لتولي جلالة الملك الحكم”.

و شددت وزارة بلينكن على أن المغرب والولايات المتحدة يتمتعان بعلاقات وطيدة وتاريخية تستمر في إفادة شعبي البلدين وتعود عليهما بالنفع، خاتمة الرسالة بعبارة:” نشكركم لكونكم من أقدَم أصدقاء أمريكا و أقربهم”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1