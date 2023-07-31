أكادير : مأساة …عائلة تلقى حتفها في حادث سير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودت حادثة سير ، على مستوى الجماعة الترابية إمسوان شمال مدينة أكادير ، بحياة أربعة أشخاص من عائلة واحدة، يوم أمس الأحد .

وحسب مصادر عاينت الحادثة ، فقد أدى عدم التحكم السائق في سيارة خفيفة بسبب المرتفعات الوعرة بجبل “إكي نتما” الى سقوطها من علو شاهق مما أدى إلى وفاة كل افراد العائلة المكونة من زوج وزوجة وأبناء .

وفور علم رجال الدرك الملكي والوقاية المدنية بالواقعة انتقلوا إلى عين المكان للتحقيق في ملابساتها، و تم نقل الموتى صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير بأمر من النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0