جرسيف: عثمان سوالي عامل تألقت في عهده الرياضة وحسن بالماحي أقبرها وجعلها في خبر كان

هبة بريس – جرسيف

شتّان بين من ينير ومن يطفئ، بين الورود المزهرة وأخرى شائكة، هذا الوصف ينطبق على واقع مدينة جرسيف مسقط رأس الشهيد الوطني علال بن عبد الله والتي أضحت عنوانا للفشل والاخفاق بعد وأد مشاريع وأوراش علقت عليها الساكنة آمالا كثيرة، وضبابية المشهد الرياضي الذي حول فرق المدينة الى أشباح دفع جماهيرها إلى نظم قصائد في بكاء الأطلال.

ساكنة جرسيف وبعد سنوات طويلة من التبعية الادارية لعمالة تازة التي أداقت الجرسفيين المر، استبشرت خيرا بعد تغيير ترابي نقل جرسيف من تصنيف بلدية إلى عمالة بمجال ترابي شاسع يشكل نواة جهة الشرق ، وهو ما جعل الساكنة تعلق آمالا كثيرة على هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ المدينة .

ولأنه من لايشكر الناس لايشكر الله ، فقد شهدت مدينة جرسيف في عهد العامل السابق عثمان السوالي ، دينامية شملت آثارها جميع المجالات بما فيها الرياضة التي حققت طفرة نوعية بتألق فرق المدينة على رأسها نادي الحسنية لكرة اليد الذي وصل الى مراتب متقدمة ضمن البطولة الوطنية ، كما صعد في عهده فريق حسنية جرسيف لكرة القدم الى قسم الثاني هواة بعد عقد طويلة أمضاها في قسم الظلمات ، بفضل ايمان العامل السابق لجرسيف بمركزية قطاع الرياضة التي مافتئ جلالة الملك يؤكد على محوريتها ضمن برامج التنمية .

كل الفعاليات الرياضية داخل مدينة جرسيف ، تجمع غلى أن كل ماسبق ذكره تحقق بفضل صرامة العامل السابق عثمان السوالي الذي كان يقف وبكل حزم على كل صغيرة وكبيرة ، ويحث المجالس المنتخبة وكل المتدخلين في الشأن الرياضي على صرف المنح في وقتها الأمر الذي أثمر نتائج ايحابية عكس فترة التدبير الحالية التي دفعت الجميع الى اقامة صلاة الجنازة على الرياضة بملتقى الوادين .

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