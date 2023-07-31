جرسيف: عثمان سوالي عامل تألقت في عهده الرياضة وحسن بالماحي أقبرها وجعلها في خبر كان
هبة بريس – جرسيف
شتّان بين من ينير ومن يطفئ، بين الورود المزهرة وأخرى شائكة، هذا الوصف ينطبق على واقع مدينة جرسيف مسقط رأس الشهيد الوطني علال بن عبد الله والتي أضحت عنوانا للفشل والاخفاق بعد وأد مشاريع وأوراش علقت عليها الساكنة آمالا كثيرة، وضبابية المشهد الرياضي الذي حول فرق المدينة الى أشباح دفع جماهيرها إلى نظم قصائد في بكاء الأطلال.
ساكنة جرسيف وبعد سنوات طويلة من التبعية الادارية لعمالة تازة التي أداقت الجرسفيين المر، استبشرت خيرا بعد تغيير ترابي نقل جرسيف من تصنيف بلدية إلى عمالة بمجال ترابي شاسع يشكل نواة جهة الشرق ، وهو ما جعل الساكنة تعلق آمالا كثيرة على هذه المرحلة الانتقالية من تاريخ المدينة .
ولأنه من لايشكر الناس لايشكر الله ، فقد شهدت مدينة جرسيف في عهد العامل السابق عثمان السوالي ، دينامية شملت آثارها جميع المجالات بما فيها الرياضة التي حققت طفرة نوعية بتألق فرق المدينة على رأسها نادي الحسنية لكرة اليد الذي وصل الى مراتب متقدمة ضمن البطولة الوطنية ، كما صعد في عهده فريق حسنية جرسيف لكرة القدم الى قسم الثاني هواة بعد عقد طويلة أمضاها في قسم الظلمات ، بفضل ايمان العامل السابق لجرسيف بمركزية قطاع الرياضة التي مافتئ جلالة الملك يؤكد على محوريتها ضمن برامج التنمية .
كل الفعاليات الرياضية داخل مدينة جرسيف ، تجمع غلى أن كل ماسبق ذكره تحقق بفضل صرامة العامل السابق عثمان السوالي الذي كان يقف وبكل حزم على كل صغيرة وكبيرة ، ويحث المجالس المنتخبة وكل المتدخلين في الشأن الرياضي على صرف المنح في وقتها الأمر الذي أثمر نتائج ايحابية عكس فترة التدبير الحالية التي دفعت الجميع الى اقامة صلاة الجنازة على الرياضة بملتقى الوادين .
10 تعليقات
تقع مدينة جرسيف في الشمال الشرقي للمملكة المغربية وأصبحت حالياً بوابة لجهة الشرق فهي مدينة جميلة يسودها الاستقرار والأمان.
عرفت مدينة جرسيف تغيرات في العمران والتنمية والميساحات الخضراء في عهد هذآ العامل السابق وزادت جمالا في عهد هذآ العامل الحالي برئية دينامية إيجابية استراتيجية جديدة.. .
هذا العامل السابق السيد عثمان السوالي ترك بصمة رائعة جدا في الإنجازات في تطوير مدينة جرسيف بشتى أنواعها في مجال الرياضة حيث تم تتشين عدة ملاعب عن قرب .
رسم الطريق في تميز جدا في تغيرات كبيرة من أجل النهوض بمدينة جرسيف أحسن من السابق وتم متابعة دراسات عديدة في جميع القطاعات بفظل هذآ العامل الحالي.
انا هواري من قبيلة هوارة بجرسيف وأفتخر بمدينة جرسيف بالفعل مدينة جرسيف جد ماسة إلى المجال الرياضي لأننا افتقدنا فريق الحسنية بمعنى الكلمة ولم يكن اي أحد يدعمها من المسؤولين لهذا نطالب ككوننا اولاد جرسيف بإعادة النظر في هذا الفريق الحسنية جرسيف ولكم واسع النظر…
وقد سميت مدينة جرسيف بتسمية امازيغية فهي يعني(جر السيف ) حيث أنها تقع بين تقاطع نهري ملوية ومللو لهذا يجب على كل مسؤول الحفاظ على هذه المدينة التي ينقصها شيئا ما من الالتفاتة…
نظرا للوضعية المزرية التي تعيشها مدينة جرسيف في هذا المجال الرياضي فحدث ولا حرج .
يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المشارع التي تم انجازها في دوار حمرية وغيرها من الدواوير التي قام السيد العامل لمحاربة دور الصفيح.وجعل المدينة جرسيف في حلة جديدة ورئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية..
ما يلفت النظر هو عدم وجود قاعات رياضية ماعدا واحدة في المدينة على علم أنها لديها مساحات واسعة لهذا نطالب من الوزير الرياضة أن يزور مدينة جرسيف ويرى بعينيه ..
علينا نحن كسكان مدينة جريسيف ان نتعاون مع المسؤولين من أجل النهوض بها واعطاء لها قيمة بين المدن المغربية حيث ان لها موقع جغرافي رائع جدا اتمنى الالتفاتة إليها وعدم اهمالها..