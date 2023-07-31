مراكش: تقديم 24 شخص في حالة إعتقال بتهمة الفساد بالشقق المفروشة

2023-07-31 / 21:32
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أحالت عناصر الشرطة القضائية، اليوم الاثنين 31 يوليوز الجاري، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش 24 شخصا بينهم 11 فتاة، للإشتباه بتورطهم في الفساد.

وحسب مصادر مطلعة فإن الموقوفين الذين تترواح أعمارهم ما بين 18 و34 عاما، تم إيقافهم الجمعة – السبت الماضي، على إثر مداهمة عناصر فرقة الأخلاق العامة لعدد من الشقق بإقامة سكنية بزنقة المشتري بحي جليز، بالمدينة الحمراء، حيث تم ضبط 12 أنثى بينهن فتيات عازبات ونساء مطلقات ومتزوجات و أرامل من أعمار مختلفة وينحدرن من عدة مدن، إلى جانب 16 رجلا بينهم طالبين جامعيين.

و تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، تم اخلاء سبيل أربعة أشخاص بينهم رجل متزوج وأب لطفلة، وامرأة متزوجة وأم لأربعة أطفال بعد الإستماع إليهم، فيما تم إخضاع باقي الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية للبحث والتقديم.

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