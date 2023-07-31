انتقادات لاذعة ل”مؤثرين” حضروا لأستراليا بالمال العام

هبة بريس – متابعة

تتواصل الانتقادات اللاذعة للقناة الثانية المغربية بسبب برنامجها “الفرقة” الذي انتحل أصحابه من ما يسمى ب “المؤثرين” مهنة الصحافة، بحيث يشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة انتقادات وسخرية واسعة ضد مقدميه.

وعبر العديد من المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك وأنستغرام، وكذلك موقع يوتيوب، عن امتعاضهم الشديد من طريقة تقديم فقرات البرنامج التي تطبعها الميوعة و”التنقاز” دون تقديم أي فائدة تذكر للمغاربة.

ومن بين التعاليق التي قدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في حق أحد مقدمي البرنامج :”صراحة كونتي عزيز علينا بالنصائح ديالك الطيبة، لكن للاسف في هاد المونديال تميعتي بزاف، الله يعفو عليك وترجع لعقلك”، كما أضاف معلق آخر :”وايلي أصاحبي عيقتوا بهاد التمثيل ديالكوم، قالك حب الوطن وقولوا حب الأموال والركوب على الأمراج”.

وانتقد عدد كبير من المهتمين إقدام القناة الثانية على تمويل هذا البرنامج بأموال دافعي الضرائب دون أي مراعاة للذوق العام للمتلقي المغربي خصوصاً في تظاهرة كبرى يشارك فيها المنتخب النسوي المغربي، مقابل إقصاء أصحاب الاختصاص من صحافيين رياضيين ومهتمين بالشأن الكروي.

هذا وقد لوحظ مؤخراً على أن القناة الثانية أصبحت تساهم بشكل خطير في تمييع ذوق المغاربة وتحطيم قيم الناشئة عبر استقطاب أصحاب قنوات اليوتيب والسوشل ميديا لتقديم برامج غربية تفتقر لأبسط قيم وأخلاق المجتمع المغربي، وهو ما يتعارض مع ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال24 لاعتلاء الملك محمد السادس كرسي العرش، الذي نوه فيه بالشباب المغربي المبدع .

وجاء في الخطاب الملكي :” والمغاربة معروفون، والحمد لله، بخصال الصدق والتفاؤل، وبالتسامح والانفتاح، والاعتزاز بتقاليدهم العريقة، وبالهوية الوطنية الموحدة. والمغاربة معروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل”.

وأضاف الخطاب :” فكلما كانت الجدية حافزنا، كلما نجحنا في تجاوز الصعوبات، ورفع التحديات. فالشباب المغربي، متى توفرت له الظروف، وتسلح بالجد وبروح الوطنية، دائما ما يبهر العالم، بإنجازات كبيرة، وغير مسبوقة، كتلك التي حققها المنتخب الوطني في كأس العالم. فقد قدم أبناؤنا، بشهادة الجميع، وطنيا ودوليا، أجمل صور حب الوطن، والوحدة والتلاحم العائلي والشعبي، وأثاروا مشاعر الفخر والاعتزاز، لدينا ولدى كل مكونات الشعب المغربي”.

واسترسل الملك منوها بالشباب المغربي الجاد :”وتتجلى الجدية كذلك، في مجال الإبداع والابتكار، الذي يتميز به الشباب المغربي، في مختلف المجالات. وأخص بالإشادة هنا، إنتاج أول سيارة مغربية محلية الصنع، بكفاءات وطنية وتمويل مغربي، وكذا تقديم أول نموذج لسيارة تعمل بالهيدروجين، قام بتطويرها شاب مغربي”.

كما جاء في الخطاب الملكي :”وهي مشاريع تؤكد النبوغ المغربي والثقة في طاقات وقدرات شبابنا، وتشجعه على المزيد من الاجتهاد والابتكار، وتعزز علامة “صنع في المغرب” وتقوي مكانة بلادنا كوجهة للاستثمار المنتج”.

إن ما تقدم عليه القناة الثانية من ميوعة غير مسبوقة في برامجها ما هو إلا اعتراض صريح على الاستراتيجية الملكية الواضحة والجادة، والتي تهدف إلى الحفاظ على الهوية المغربية العريقة وأيضا تحفيز الشباب المغربي وتشجيعهم على المزيد من الابتكار والابداع عوض تمييع المشهد الإعلامي وتحطيم الكفاءات الجادة .

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