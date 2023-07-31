رخصت له جماعة طنجة لمرتين.. قرار إزالة حاجز حديدي بمجمع سكني يثير جدلا بين الجماعة والولاية

2023-07-31 / 19:13
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هبة بريس – مكتب طنجة

أصدرت السلطات الولائية بطنجة، قرارا يقضي بإزالة حاجز حديدي أوتوماتيكي عند مدخل المجمع السكني “فيلا بلير” بمنطقة بوبانة، وهو الحاجز الذي سبق وأن رخص له المجلس الجماعي لمرتين.

قرار إزالة الحاجز الاوتوماتيكي الموجه إلى رئيس المجلس الجماعي لطنجة، بررته السلطات بغياب أي دراسة مسبقة و التنسيق مع السلطة المحلية والمصالح المختصة وورود شكايات من قبل المواطنين.

مصادر الموقع أكدت أن صاحب المشروع وهو منعش عقاري ضغط في اتجاه إزالة الحاجز الأوتوماتيكي، في وقت عبرت فيه ساكنة المجمع السكني في تصريحات عن استغرابها واستيائها من قرار الإزالة.

جدير بالذكر أن جماعة طنجة كانت قد أصدرت قرارا مؤقتا تحت عدد 708/2023 ، بتاريخ 13 يونيو 2023 بتعليق إزالة الحاجز الحديدي المذكور.

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تعليق واحد

  1. باراكا من تعميق الحواجز والفوارق الإجتماعية.
    من الأفضل إزالة هذه الحواجز والتفتح على الأحياء المجاورة تفاديا لزرع الكراهية دون قصد.

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