Ahly's Egyptian goalkeeper Mohamed el-Shenawy saves the ball during the Egyptian Super Cup football match between Zamalek and Al-Ahly at the Hazza bin Zayed stadium in al-Ain on October 28, 2022. (Photo by Ryan LIM / AFP)

4 سنوات.. السوبر المصري “الجديد” في أبوظبي

2023-07-31 / 17:08
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هبة بريس

ستستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي الكأس السوبر المصرية للأبطال لأربعة مواسم اعتباراً من 2023، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي، الاثنين.

وكانت أبوظبي استضافت السوبر المصري في ست نسخ سابقة.

وسيعتمد النظام الجديد على مشاركة 4 فرق للمرّة الأولى بمسمى “كأس السوبر المصري للأبطال”.

ويشارك الأهلي بطل الدوري، سيراميكا كليوباترا بطل كأس رابطة الأندية المحترفة، بيراميدز وصيف الدوري وبطل كأس مصر في نسخة 2022-2023 الذي تأجل حسم لقبها، مع بداية الموسم المقبل.

وفي حال حصول بطل الدوري على كأس مصر يُستبدل بوصيف الكأس، وفي حال فوز بطل الكأس بكأس الرابطة يشارك وصيف الكأس. وفي حال تكرار نفس الفريق في البطولات المذكورة، تُمنح أولوية المشاركة حسب ترتيب الدوري

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