رئيس جامعة : خطاب العرش دعوة صريحة للتفاني في العمل

محمد منفلوطي_ هبة بريس

أكد الدكتور “عبد اللطيف مكرم” رئيس جامعة الحسن الأول بسطات، أن خطاب جلالة الملك في الذكرى الرابعة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه الميامين، هو خطاب جريء وقوي وصريح يتضمن عدة إشارات قوية من بينها تثمين واستغلال ما يتميز به المغاربة من قيم وأخلاق وكفاءات خدمة للوطن والمواطنين، وتبقى قيمة الجدية والتفاني في العمل الأسمى في ذلك لما لها من اعتبارات وأدوار كبيرة، بيد أنها كانت وراء تحقيق العديد من الانجازات الكبرى على المستوى الدبلوماسي والاقتصادي والرياضي والاجتماعي والثقافي ببلادنا.

وأضاف مكرم، أن خطاب الملك حفظه الله، أكد على أن المسار التنموي للمغرب والأوراش الكبرى المفتوحة يتطلبون منا جميعا المزيد من الجدية للارتقاء بمراحل متقدمة في التنمية، مشيرا أن قيمة الجدية والتفاني في العمل يجب أن تكون مبدأ من مبادئ حياتنا اليومية بمفهوم شامل ومتكامل، وأن تتجلى في جميع المجالات سياسية إدارية اجتماعية وغيرها، وكذا عند المقاولات والفاعلين السوسيواقتصاديين، وأن تتجلى كذلك في مجال الابتكار والابداع نظرا لأهميتهما في التنمية، ونظرا لأنهما محور اهتمام الشباب الذي يعد ثروة وطنية ذات كفاءات عالية قادرة على رفع التحدي في هذا المجال.

عبد اللطيف مكرم الذي تحدث في اتصال هاتفي بهبة بريس تفاعلا مع خطاب العرش الأخير، قدم قراءة دستورية وقانونية لمضامينه، كما وقف على أهم ما جاء به من رسائل قوية مفادها أن بالجدية والمثابرة والاخلاص في العمل وتغليب المصلحة الفضلى للوطن على المصالح الشخصية الضيقية، تُبنى الأوطان وتتحقق التنمية الشاملة في كافة الميادين والمجالات، والجامعة المغربية بدورها معنية بهذا التحدي… فالتحديات والإصلاح اللذان نحن مقبلين عليه ” يضيف مكرم”، في حاجة ماسة لتنزيل روح الخطاب السامي على أرض الواقع، لاسيما وأن فعالية المشاريع المستقبلية للجامعة المغربية مرتبطة أساسا بجدية الفاعلين الداخلين والخارجيين، والكل مطالب بتوحيد الرؤى وتكثيف الجهود والانخراط الجدي والمسؤول من أجل بناء مغرب الغد، الذي يستند على تأهيل الموارد البشرية والتميز في البحث العلمي، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والسوسيو اقتصادية، بل أكثر من ذلك، فالجدية في العمل بالجامعة المغربية يضيف عبد اللطيف مكرم، يجب أن تكون نموذجا يحتدى به من طرف المجتمع، وعاملا مساهما في خلق وعي ودينامية ايجابيين، بهدف تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية المنشودة.

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