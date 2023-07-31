بسبب محنة المهاجرين”.. مغن فرنسي مشهور يلغي حفله في تونس

2023-07-31 / 16:52
0
هبة بريس

أعلن المغني الفرنسي الشهير، ميتغ غيمس، إلغاء حفله الغنائي، المقرر بمدينة جربة بتونس في 11 أغسطس المقبل، بسبب ما اعتبره “الظروف غير الإنسانية” التي يعيشها مهاجرون بالبلاد.

وقال غيمس على صفحته الرسمية بمنصة إنستغرام: “تم طرد أطفال ونساء ورجال من تونس إلى ليبيا في ظروف غير إنسانية”، مضيفا “لن أستطيع القيام بزيارة إلى تونس، لا أعرف أين هي الحلول.. لكن هذه المحنة الشديدة لا تطاق”.

وأرفق الفنان الفرنسي الكونغولي، إعلانه بصور لمهاجرين على الحدود التونسية الليبية، رافعين لافتات “تونس غير آمنة” و”نحتاج إلى المساعدة”.

ويواصل مهاجرون من أفريقيا، جنوب الصحراء، الوصول بالمئات يوميا إلى ليبيا سيرا حتى الإنهاك الشديد، بعدما نقلتهم السلطات التونسية إلى الحدود وسط الصحراء، وفق شهاداتهم وشهادات حرس حدود ليبيين، جمعتها وكالة فرانس برس.

في وقت سابق من الشهر الحالي، وبعدما شهدت صفاقس أعمال عنف بين سكان محليين ومهاجرين، عمدت السلطات إلى تحميل مئات المهاجرين في حافلات، ونقلهم إلى مناطق صحراوية نائية قرب الجزائر وليبيا.

وأكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن الشرطة التونسية “طردت” ما لا يقل عن 1200 مهاجر أفريقي، وتركتهم عند الحدود مع ليبيا من الشرق والجزائر من الغرب.

من جهتها، أعربت الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، عن “قلقها البالغ إزاء سلامة مئات المهاجرين”، بعد نقلهم إلى مناطق نائية في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وجاء في بيان مشترك للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة وللمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن “بين أولئك الذين تقطعت بهم السبل نساء (بعضهن حوامل) وأطفال”.

وتابع البيان “إنهم عالقون في الصحراء ويواجهون حرا شديدا، من دون مأوى أو طعام أو ماء. هناك حاجة ملحّة لتوفير مساعدة إنسانية ضرورية منقذة للحياة بانتظار إيجاد حلول إنسانية عاجلة”.

وتابع البيان: “هناك بالفعل تقارير عن وفيات في صفوف المجموعة. المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة حزينتان بعمق بسبب هذا الوضع”

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جرسيف: عثمان سوالي عامل تألقت في عهده الرياضة وحسن بالماحي أقبرها وجعلها في خبر كان

جرسيف: عثمان سوالي عامل تألقت في عهده الرياضة وحسن…

2023-07-31 / 21:15
Photo of وجدة.. الإنقطاعات المتكررة للماء تثير الاستياء والمكتب يردها لأشغال تجديد القنوات

وجدة.. الإنقطاعات المتكررة للماء تثير الاستياء والمكتب يردها لأشغال…

2023-07-31 / 21:01
Photo of انتقادات لاذعة ل”مؤثرين” حضروا لأستراليا بالمال العام

انتقادات لاذعة ل”مؤثرين” حضروا لأستراليا بالمال العام

2023-07-31 / 20:14
Photo of رخصت له جماعة طنجة لمرتين.. قرار إزالة حاجز حديدي بمجمع سكني يثير جدلا بين الجماعة والولاية

رخصت له جماعة طنجة لمرتين.. قرار إزالة حاجز حديدي…

2023-07-31 / 19:13
Photo of رئيس جامعة : خطاب العرش دعوة صريحة للتفاني في العمل

رئيس جامعة : خطاب العرش دعوة صريحة للتفاني في…

2023-07-31 / 16:55
Photo of ملف تذاكر المونديال.. المحكمة ترفض السراح المؤقت للبرلماني الحيداوي

ملف تذاكر المونديال.. المحكمة ترفض السراح المؤقت للبرلماني الحيداوي

2023-07-31 / 16:10
Photo of أوريد..حياد روسيا حيال “نزاع الصحراء” يقابله ارتياح القوى الحية بالمغرب

أوريد..حياد روسيا حيال “نزاع الصحراء” يقابله ارتياح القوى الحية…

2023-07-31 / 15:38
Photo of الملك محمد السادس يترأس حفل أداء القسم

الملك محمد السادس يترأس حفل أداء القسم

2023-07-31 / 15:23
Photo of الرباط : الحبس في حق متهمين في قضية ” امتحان المحاماة”

الرباط : الحبس في حق متهمين في قضية ”…

2023-07-31 / 15:15
Photo of لفتيت يعد لائحة ” سوداء ” ضد المسؤولين التراببين المخالفين

لفتيت يعد لائحة ” سوداء ” ضد المسؤولين التراببين…

2023-07-31 / 14:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق