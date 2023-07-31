ملف تذاكر المونديال.. المحكمة ترفض السراح المؤقت للبرلماني الحيداوي

هبة بريس _ الرباط

رفضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثين، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد الحيداوي.

ورفضت المحكمة، ملتمس دفاع البرلماني ورئيس أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي، القاضي بتمتيعه بالسراح المؤقت، على خلفية ”فضيحة تذاكر مونديال قطر”، كما قررت المحكمة تأجيل الملف إلى الأربعاء 9 غشت القادم لإعداد الدفاع.

وكان نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية للدار البيضاء، قرر في وقت سابق متابعة الحيداوي في حالة اعتقال في القضية، فيما تمت متابعة الصحافي المتابع في نفس القضية في حالة سراح بتهم محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب.

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