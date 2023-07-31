الرباط : الحبس في حق متهمين في قضية ” امتحان المحاماة”

2023-07-31 / 15:15
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الإثنين 31 يوليوز، بالحكم على المتابعين في قضية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وقضت المحكمة في حق المتهم الاول ” أ .أ “، الذي ضمن المدافعين على الممتحنين في المباراة الأولى للمحاماة، والمتابع بتهمة التهديد بالقتل، بشهر موقوف التنفيد و غرامة مالية قدرها 500درهم.

كما قضت ذات المحكمة بالبراءة في حق المتهم (أ.ر) المتابع بتهمة الغش في إمتحان المحاماة، وشهرين نافدة للمتهم (ش.م) بتهمة الغش في الإمتحان، وشهر موقوف التنفيذ في حق المتهم (ش.ي) المتابع بجنحة المشاركة في الغش.

وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة فإن دفاع المتهمين قرر إستئناف الحكم لكونه غير منصف، وغير عادل، وكان الأجدر تمتيع المتهمين بالبراءة لإنعدام الأدلة التي تدينهم.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك محمد السادس يترأس حفل أداء القسم

الملك محمد السادس يترأس حفل أداء القسم

2023-07-31 / 15:23
Photo of لفتيت يعد لائحة ” سوداء ” ضد المسؤولين التراببين المخالفين

لفتيت يعد لائحة ” سوداء ” ضد المسؤولين التراببين…

2023-07-31 / 14:54
Photo of أكادير : غرق أب لطفلين بشاطئ إمسوان وغياب المنقذين

أكادير : غرق أب لطفلين بشاطئ إمسوان وغياب المنقذين

2023-07-31 / 14:51
Photo of ماذا قال رئيس “فيفا” عن حجاب اللاعبة المغربية؟

ماذا قال رئيس “فيفا” عن حجاب اللاعبة المغربية؟

2023-07-31 / 14:31
Photo of موميكا ورفيقه يحرقان المصحف مجددا بالسويد..

موميكا ورفيقه يحرقان المصحف مجددا بالسويد..

2023-07-31 / 14:23
Photo of الشرطة الكندية : اكتشاف تحطم طائرة مفقودة على جبل بوجارت بمقاطعة ألبرتا

الشرطة الكندية : اكتشاف تحطم طائرة مفقودة على جبل…

2023-07-31 / 14:02
Photo of ديمبلي يختار الانضمام إلى PSG بعد شعوره بالخيانة ببرشلونة

ديمبلي يختار الانضمام إلى PSG بعد شعوره بالخيانة ببرشلونة

2023-07-31 / 13:50
Photo of إنتحار إمام مسجد بمراكش يسائل وزارة الأوقاف

إنتحار إمام مسجد بمراكش يسائل وزارة الأوقاف

2023-07-31 / 13:12
Photo of بنك المغرب : سعر الصرف الفعلي الحقيقي يتراجع بنسبة 4 في المائة

بنك المغرب : سعر الصرف الفعلي الحقيقي يتراجع بنسبة…

2023-07-31 / 13:07
Photo of الشرطة الموريتانية تعتقل النائب محمد بوي بعد رفع الحصانة عنه

الشرطة الموريتانية تعتقل النائب محمد بوي بعد رفع الحصانة…

2023-07-31 / 12:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق