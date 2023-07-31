الرباط : الحبس في حق متهمين في قضية ” امتحان المحاماة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أدانت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الإثنين 31 يوليوز، بالحكم على المتابعين في قضية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وقضت المحكمة في حق المتهم الاول ” أ .أ “، الذي ضمن المدافعين على الممتحنين في المباراة الأولى للمحاماة، والمتابع بتهمة التهديد بالقتل، بشهر موقوف التنفيد و غرامة مالية قدرها 500درهم.

كما قضت ذات المحكمة بالبراءة في حق المتهم (أ.ر) المتابع بتهمة الغش في إمتحان المحاماة، وشهرين نافدة للمتهم (ش.م) بتهمة الغش في الإمتحان، وشهر موقوف التنفيذ في حق المتهم (ش.ي) المتابع بجنحة المشاركة في الغش.

وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة فإن دفاع المتهمين قرر إستئناف الحكم لكونه غير منصف، وغير عادل، وكان الأجدر تمتيع المتهمين بالبراءة لإنعدام الأدلة التي تدينهم.

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