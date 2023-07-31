لفتيت يعد لائحة ” سوداء ” ضد المسؤولين التراببين المخالفين

2023-07-31 / 14:54
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة للجريدة، أن وزارة ” عبد الوافي لفتيت” تضع اللمسات الأخيرة على لائحة ” سوداء” قبل التأشير عليها، ضد المسؤولين التراببين بمختلف رتبهم، المرتكبين لمخالفات مهنية خلال مسارهم المهني خلال أربعة سنوات التي قضوها في مكان تعيينهم.

بعض القرارات التأديبية ضد رجال السلطة، قد تصل إلى حرمانهم من الترقية، بسبب ارتكابهم لمخالفات تستوجب ذلك.

وتأتي هذه العقوبات بالتزامن مع استعداد وزارة الداخلية الاعلان عن حركة التنقيلات والترقيات المحدودة المرتقبة مطلع الشهر المقبل في صفوف رجال السلطة، الذين قضوا أربع سنوات في مناصبهم، إذ ينتظر أن تظهر نتائجها مباشرة بعد نهاية حفل الولاء المقرر إقامته اليوم (الاثنين)، بتطوان.

وكشفت المصادر نفسها، أن أسباب الحرمان من الترقية تتعدد وتختلف من مسؤول إلى آخر، وأن العامل المشترك بينهم، يكمن في التستر على جرائم التعمير، وهي أبرز تهمة ستحرمهم من الترقية، والتقدم في سلم الوظيفة.
وموازاة مع الحرمان من الترقية، ستقوم وزارة الداخلية، بتنقيل رجال السلطة المعاقبين إلى أقاليم جديدة، تماما كما ظلت تفعل منذ سنوات.

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