أكادير : غرق أب لطفلين بشاطئ إمسوان وغياب المنقذين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تتوالى سقوط الارواح بالشواطئ، بدون محاسبة الجهات المسؤولة على أمن وسلامة المصطافين بالشواطئ، فبعد مقال لجريدة ” هبة بريس” تم التطرق خلاله، أن نصف شواطئ المغرب لا وجود فيه لحراس السباحة، دون الحديث عن الوسائل اللوجستيكية، الغير متوفرة حتى في شواطئ بمدن كبرى، مما أفقد الكثير ارواحهم وهم في الطريق الى المستشفى.

يوم أمس الاحد، تحولت رحلة إستجمام بشاطئ إمسوان شمال مدينة أكادير ، الى مأثم بعد غرق أب لطفلين يتحدر من إقليم الصويرة في الاربعينيات من عمره.

وقد حاول بعض المصطافين. إنقاذه من الغرق دون جدوى، بسبب غياب الوسائل، او رجال إنقاذ بعين المكان.

وفتحت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بالتامري، بحث في ظروف وملابسات غرق الهالك، ونقل جثته صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.

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