أكادير : غرق أب لطفلين بشاطئ إمسوان وغياب المنقذين
تتوالى سقوط الارواح بالشواطئ، بدون محاسبة الجهات المسؤولة على أمن وسلامة المصطافين بالشواطئ، فبعد مقال لجريدة ” هبة بريس” تم التطرق خلاله، أن نصف شواطئ المغرب لا وجود فيه لحراس السباحة، دون الحديث عن الوسائل اللوجستيكية، الغير متوفرة حتى في شواطئ بمدن كبرى، مما أفقد الكثير ارواحهم وهم في الطريق الى المستشفى.
يوم أمس الاحد، تحولت رحلة إستجمام بشاطئ إمسوان شمال مدينة أكادير ، الى مأثم بعد غرق أب لطفلين يتحدر من إقليم الصويرة في الاربعينيات من عمره.
وقد حاول بعض المصطافين. إنقاذه من الغرق دون جدوى، بسبب غياب الوسائل، او رجال إنقاذ بعين المكان.
وفتحت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بالتامري، بحث في ظروف وملابسات غرق الهالك، ونقل جثته صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل إخضاعها للتشريح الطبي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.
13 تعليقات
رحمة الله عليه ..
ولكن لماذا نجازف بأنفسنا أثناء السباحة ؟
انعدام المراقبة المستمرة في الشواطئ المغربية ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة يارب.
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان وإن لله وانا اليه راجعون.
يجب على الحكومة أن تلتفت إلى الشواطئ لانها تنقصها الالتفاتة المحذرة اثناء هيجان البحر..
كان قدر الله لا هروب منه ولكن كان عليه الحيطة والحذر من السباحة في البحر خصوصا اذا كان هائجا.. اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
أين هي عيون المسؤولين في الشواطئ ؟؟؟ حتى نسمع مثل هذه الحالات المؤلمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
يبقى السؤال مطروح للنقاش دائما من يتحمل المسؤولية غرقه ان كان الشاطئ غير محروس ؟؟؟؟؟ وحسبنا آلله ونعم الوكيل إن لله وإن إليه راجعون.
جميع الشواطئ المغربية تعاني من نقص الحراسة والمسؤولين اهملوا واجبهم تجاه المصطافين..
أين هو دور الوقاية المدنية من أجل التوعية وعمليات تحسيسية لاجتناب وقوع مثل هذه الحالات التي تسبب في غرق المصطافين يجب على المسؤولين وضع علامات الخطر ؟؟؟؟ حتى نتجنب ذالك .. إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه برحمتك الواسعة.
هل كانت هناك إشارة تحذيرية بأن السباحة ممنوعة أم لم تكن وفي هذه الحالة فإن هناك إهمال وتقصير وهذا ما أدى إلى غرق هذآ الشخص الذي ذهب ضحية الاهمال .. إن لله وإن إليه راجعون.
لقد ترك طفلين من ورائه يتيمين إنها فاجعة بالنسبة لأسرته كان عليه ان لا يغامر بحياته وهو لا يعرف السباحة ولكن قدر الله لا هروب منه إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب الحيطة والحذر من البحر حتى وان لم تكن موجودة فيه حراسة.اللهم ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان وعزاؤنا واحد إن لله وإن إليه راجعون.
المزيد والمزيد من الحدر اللهم ارزق دويه واهله الصبر والسلوان إنها فاجعة كبيرة إن لله وإن إليه راجعون.