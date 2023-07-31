ماذا قال رئيس “فيفا” عن حجاب اللاعبة المغربية؟

هبة بريس _ رياضة

علق السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على ارتداء اللاعبة المغربية نهيلة بنزينة الحجاب خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم للسيدات 2023.

وكتب جياني إنفانتينو “تغريدة” عبر حسابه على منصة “إنستغرام”، قال فيها: “أصبحت نهيلة بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب أمس (الأحد) في إحدى مباريات كأس العالم للسيدات، كرة القدم شاملة وأكثر تسامحا وعالمية ومتنوعة”، وأرفق منشوره بوسم “لا تمييز

وظهرت نهيلة بنزينة، البالغة من العمر 25 عاما، وهي ترتدي الحجاب في أثناء مباراة في مباراة منتخب بلادها أمام كوريا الجنوبية (1-0)، لتصبح أول لاعبة تفعل ذلك في تاريخ نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات.

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