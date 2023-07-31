الشرطة الكندية : اكتشاف تحطم طائرة مفقودة على جبل بوجارت بمقاطعة ألبرتا

هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة الكندية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية الكندية من طراز “هرقل” اكتشفت تحطم طائرة مفقودة على جبل بوجارت على بُعد حوالى 37 ميلا غرب مدينة كالجارى، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا.

ولقي ستة أشخاص حتفهم في حادث تحطم طائرة غامض في كندا، ما أثار تحقيقا في سبب تحطم الطائرة في الجبال النائية غربي كالجاري.

وأشارت الشرطة إلى أن الطائرة أقلعت من مطار سبرينجبانك ليلة الجمعة وعلى متنها خمسة ركاب وطيار، وذكرت الشرطة المحلية أن الطائرة سقطت في جبال ألبرتا صباح أول أمس السبت.

وتم الإبلاغ عن تأخر الطائرة عن موعدها من قِبل مركز تنسيق الإنقاذ الاستراتيجي المشترك في مدينة ترينتون بمقاطعة أونتاريو، بعد فشلها في الوصول إلى مدينة سلمون آرم بمقاطعة بريتش كولومبيا في الوقت المحدد، وتمكن رجال الإنقاذ من تحديد موقع الطائرة التي سقطت عبر جهاز إرسال تحديد موقع الطوارئ الذي تم تنشيطه.

كانت الطائرة المحطمة من طراز بايبر “با-32” ذات المحرك الواحد، وفقًا لمتحدث باسم مجلس سلامة النقل.

وتأتي تلك المأساة بعد أسابيع فقط من تحطم طائرة أخرى في مدينة موريتا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة الستة.

وتضمن ذلك الحادث طائرة رجال أعمال من طراز “سيسنا” والتي يبدو أنها فوتت المدرج بسبب الضباب الكثيف في المنطقة، ووصلت قوات مكافحة الإطفاء إلى مكان الحادث ليجدوا الطائرة مشتعلة بالكامل، واستغرق الأمر من رجال الإطفاء أكثر من ساعة لإخماد النيران.

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