ديمبلي يختار الانضمام إلى PSG بعد شعوره بالخيانة ببرشلونة

2023-07-31 / 13:50
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هبة بريس _ رياضة

كشفت تقارير صحافية فرنسية أن عثمان ديمبلي جناح نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، وافق على الانتقال إلى سان جيرمان، من خلال تفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن ديمبلي كان يخطط للبقاء مع برشلونة، لكنه شعر بالخيانة بعدما اكتشف عرض النادي الكتالوني للتعاقد مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

وأشارت إلى أن ديمبلي علم بأن برشلونة عرض على باريس الحصول على خدماته إلى جانب جافي، مقابل ارتداء مبابي لقميص البارسا هذا الصيف عبر صفقة تبادلية.

وأوضحت أن هذا الأمر غير من قرار عثمان ديمبلي الذي قرر الانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وخاض ديمبلي مع برشلونة 35 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها ثمانية أهداف وصنع تسعة أخرى.

يذكر أن ديمبلي (26 عاما) انضم إلى صفوف البارسا في صيف 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني

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