إنتحار إمام مسجد بمراكش يسائل وزارة الأوقاف
وضع إمام مسجد بمراكش، حدا لحياته بعدما قام بشنق رقبته بحبل ، في واقعة مأساوية على إعتبار أن الإمام يعد قدوة الناس في الحفاظ على النفس .
الواقعة قد تقف من وراءها ضغوط نفسية ممكن أن الهالك قد تعرض لها في مساره المهني ، وربما يكشف ذلك الواقع الماساوي لأئمة المساجد ، خصوصا بعد تحركت المفتشية العامة لوزارة الأوقاف لفتح تحقيق موسع حول واقعة انتحار إمام المسجد بالمدينة الحمراء .
مصادر الجريدة، قالت ان الوزير التوفيق قد طالب بتقرير مفصل وشامل حول المسار المهني للإمام وعلاقته بالمسؤولين بالوزارة.
ما من شأنه أن يجر بمسؤولين للمحاسبة في حالة تورطهم في اضطهاد الإمام وتدهور وضعه النفسي.
مصادر متطابقة، تقول ان الواقعة تعد بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، من معاناة الائمة من مسؤولين اقليميين او جهويبن، من معاملات قد تكون سيئة تدفع بعضهم للانتحار
وتحدثت مصادر أن التوفيق قد قام بتوجيه مذكرة إلى مناديب الوزارة، لفتح باب التواصل مع القيمين الدينيين والإنصات لمشاكلهم وتقديم المساعدة لهم، في حال وجودهم في حالة اكتئاب او مشاكل تخص حياتهم .
12 تعليقات
انا اطالب فقط بمحاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي بدوره أهان وضلم مواطنين بالرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد وانا من ضحاياه سنة٢٠١١ بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم والحكرة والشطط في استغلال السلطة والضلم النفسي والتعديب الدي تعرضت له من طرفه اللهم حاسبه في الدنيا قبل الآخرة
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحن نأخذ القدوة من الإمام ولكن للاسف الشديد العكس صحيح..
ربما كان يعاني من الاضطراب نفسية واجتماعية وهذا ما جعله ينهي حياته بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون.
ما هذه الدنيا القاسية أهل الدين وحفظ القران الكريم ينتحرون فعلا دنيا الغراىب والعجائب ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
هناك دوافع جعلته يقوم بالانتحار لأن كيف يعقل إمام مسجد يقوم بالانتحار وينهي حياته ؟؟؟!!!!
كيف يعقل إمام مسجد يقوم بالانتحار وهو يؤمن بالله ورسوله والكتاب الكريم ويؤمن بالقدر خيره و شره هذآ لا يستقبله العقل بتاتا..
اللهم نسألك اللطف ونسالك أن ترضى عنا وحسن عبادتك يارب ولا يعلم الخبايا إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين استغفرك واتوب إليك يا رب إنك سميع مجيب الدعاء.
الله يغفر له ويسمح الله له لأننا لا نعرف الدوافع وراء ذالك ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم تجاوز عن سيئاته ان كان مسيئا وإن كان محسنا فزده اللهم اغفر له.
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وهو رجل دين مسلم يعرف ذالك.
ربما حالته الإقتصادية والمعيشية هي المسبب الرئيسي في إقدامه على الانتحار زائد عن ذالك الضغوطات النفسية والعائلية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما حالته الإقتصادية والمعيشية هي المسبب الرئيسي في إقدامه على الانتحار زائد عن ذالك الضغوطات النفسية والعائلية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.