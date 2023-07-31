التوفيق يؤكد على “حياد المساجد”
أحمد التوفيق

إنتحار إمام مسجد بمراكش يسائل وزارة الأوقاف

2023-07-31 / 13:12
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضع إمام مسجد بمراكش، حدا لحياته بعدما قام بشنق رقبته بحبل ، في واقعة مأساوية على إعتبار أن الإمام يعد قدوة الناس في الحفاظ على النفس .

الواقعة قد تقف من وراءها ضغوط نفسية ممكن أن الهالك قد تعرض لها في مساره المهني ، وربما يكشف ذلك الواقع الماساوي لأئمة المساجد ، خصوصا بعد تحركت المفتشية العامة لوزارة الأوقاف لفتح تحقيق موسع حول واقعة انتحار إمام المسجد بالمدينة الحمراء .

مصادر الجريدة، قالت ان الوزير التوفيق قد طالب بتقرير مفصل وشامل حول المسار المهني للإمام وعلاقته بالمسؤولين بالوزارة.

ما من شأنه أن يجر بمسؤولين للمحاسبة في حالة تورطهم في اضطهاد الإمام وتدهور وضعه النفسي.

مصادر متطابقة، تقول ان الواقعة تعد بمثابة الشجرة التي تخفي الغابة، من معاناة الائمة من مسؤولين اقليميين او جهويبن، من معاملات قد تكون سيئة تدفع بعضهم للانتحار

وتحدثت مصادر أن التوفيق قد قام بتوجيه مذكرة إلى مناديب الوزارة، لفتح باب التواصل مع القيمين الدينيين والإنصات لمشاكلهم وتقديم المساعدة لهم، في حال وجودهم في حالة اكتئاب او مشاكل تخص حياتهم .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك محمد السادس يترأس حفل أداء القسم

الملك محمد السادس يترأس حفل أداء القسم

2023-07-31 / 15:23
Photo of الرباط : الحبس في حق متهمين في قضية ” امتحان المحاماة”

الرباط : الحبس في حق متهمين في قضية ”…

2023-07-31 / 15:15
Photo of لفتيت يعد لائحة ” سوداء ” ضد المسؤولين التراببين المخالفين

لفتيت يعد لائحة ” سوداء ” ضد المسؤولين التراببين…

2023-07-31 / 14:54
Photo of أكادير : غرق أب لطفلين بشاطئ إمسوان وغياب المنقذين

أكادير : غرق أب لطفلين بشاطئ إمسوان وغياب المنقذين

2023-07-31 / 14:51
Photo of ماذا قال رئيس “فيفا” عن حجاب اللاعبة المغربية؟

ماذا قال رئيس “فيفا” عن حجاب اللاعبة المغربية؟

2023-07-31 / 14:31
Photo of موميكا ورفيقه يحرقان المصحف مجددا بالسويد..

موميكا ورفيقه يحرقان المصحف مجددا بالسويد..

2023-07-31 / 14:23
Photo of الشرطة الكندية : اكتشاف تحطم طائرة مفقودة على جبل بوجارت بمقاطعة ألبرتا

الشرطة الكندية : اكتشاف تحطم طائرة مفقودة على جبل…

2023-07-31 / 14:02
Photo of ديمبلي يختار الانضمام إلى PSG بعد شعوره بالخيانة ببرشلونة

ديمبلي يختار الانضمام إلى PSG بعد شعوره بالخيانة ببرشلونة

2023-07-31 / 13:50
Photo of بنك المغرب : سعر الصرف الفعلي الحقيقي يتراجع بنسبة 4 في المائة

بنك المغرب : سعر الصرف الفعلي الحقيقي يتراجع بنسبة…

2023-07-31 / 13:07
Photo of الشرطة الموريتانية تعتقل النائب محمد بوي بعد رفع الحصانة عنه

الشرطة الموريتانية تعتقل النائب محمد بوي بعد رفع الحصانة…

2023-07-31 / 12:49

تعليق واحد

  1. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب وما اكترهم ضحاياه:

    انا اطالب فقط بمحاسبة الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي بدوره أهان وضلم مواطنين بالرشيدية وورزازات وزاكورة وتنغير وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد وانا من ضحاياه سنة٢٠١١ بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين ولن يرتاح قلبي حتى اسمع بمحاسبته على الضلم والحكرة والشطط في استغلال السلطة والضلم النفسي والتعديب الدي تعرضت له من طرفه اللهم حاسبه في الدنيا قبل الآخرة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق