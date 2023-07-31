تسليم 16 سيارة نفعية لفائدة مصالح القوات المساعدة

2023-07-31 / 12:46
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هبة بريس

، يوم السبت بمقر ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، تسليم ما مجموعه 16 سيارة نفعية لفائدة مصالح القيادة الجهوية للقوات المساعدة، بتكلفة تقدر بحوالي 4,3 مليون درهم.

وجرى حفل تسليم سيارات المصلحة بمناسبة احتفالات تخليد ذكرى عيد العرش المجيد، بحضور، على الخصوص، والي جهة بني ملال-خنيفرة، و رئيس مجلس الجهة، ورؤساء المصالح الأمنية، والسلطات العمومية، ومنتخبين، ورؤساء المصالح اللاممركزة.

ويأتي اقتناء هذه السيارات في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون بين مجلس جهة بني ملال-خنيفرة والقيادة الجهوية للقوات المساعدة.

كما تأتي هذه العملية للمساهمة في تعزيز حظيرة سيارات مصالح القوات المساعدة بالجهة بأسطول جديد يمكنها من أداء المهام المنوطة بها على أكمل وجه، وتدعيم الجهود التي تبذلها هذه المصالح للرفع من وتيرة عملها وتجويد التدخلات التي تقوم بها للمساهمة في حماية الأمن العام والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم ومحاربة بعض مظاهر العشوائية في الفضاء العام.

كما تندرج هذه المبادرة أيضا في إطار المبادرات الرامية إلى المساهمة في تعزيز حظيرة سيارات المصالح الأمنية بالجهة.

وفي هذا السياق، استفادت مصالح ولاية أمن بني ملال من دراجات نارية وسيارات للمصلحة بغلاف مالي يقدر ب 3,5 مليون درهم، كما استفادت القيادة الجهوية للدرك الملكي من سيارات للخدمة بتكلفة مالية بلغت 4 ملايين درهم، واستفادت أيضا القيادة الجهوية للوقاية المدنية من 06 سيارات إسعاف وسيارة للخدمة بتكلفة ناهزت حوالي 4 ملايين درهم.

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