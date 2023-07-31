وزيرة إسرائيلية : لا تنازلات للفلسطينيين مقابل التطبيع مع السعودية

هبة بريس _ وكالات

قالت وزيرة في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية اليوم الاثنين إن حزبا رئيسيا في الحكومة لن يوافق على أي تنازلات للفلسطينيين في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات مع السعودية.

وأرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن مستشاره للأمن القومي إلى السعودية الأسبوع الماضي لمناقشة اتفاق محتمل بين المملكة وإسرائيل يعتبره أولوية سياسية. وقال يوم الجمعة “هناك تقارب ربما يكون جاريا”.

والفكرة مطروحة للنقاش منذ أن منح السعوديون موافقتهم الضمنية على تطبيع الإمارات والبحرين للعلاقات مع إسرائيل في 2020.

ولم تحذ الرياض حذوهما وقالت إنه يجب تلبية المطالب الفلسطينية أولا.

وردا على سؤال عما إذا كان حزبها (الصهيونية الدينية) المؤيد للاستيطان سيقبل تقديم تنازلات للفلسطينيين مقابل إقامة علاقات رسمية مع السعودية، قالت وزيرة وزارة المهام الوطنية أوريت ستروك “لن نوافق بالتأكيد على شيء كهذا”.

وقالت ستروك في تصريحات لهيئة البث العام الإسرائيلية (كان) “سئمنا من التنازلات. سئمنا من تجميد المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية). هناك توافق في الآراء على ذلك في الجناح اليميني بأكمله”.

ولم يرد المتحدث باسم بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية على طلب للتعليق عندما سُئل عما إذا كانت تصريحات ستروك تعكس توجهاته.

ومن شأن هذا الموقف أن يشكل عقبة سياسية أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يعتبر تطبيع العلاقات مع السعودية هدفا رئيسيا لسياسة بلاده الخارجية

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