” دلاح ” يحتوي على مبيدات ..” أونسا ” يتدخل بهذا الإجراء
أقدم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا ب “أونسا” بسحب التراخيص الصحية للوحدة الفلاحية المسؤولة عن تصدير شحنات بطيخ أحمر يحتوي على نسب عالية من المبيدات الحشرية إلى إسبانيا
وأشارت “أونسا” أنها فتحت تحقيقًا فور تلقيها إخطارًا من نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف بإسبانيا، بشأن وجود آثار لمبيد حشري يسمى “الميثوميل” بنسب أعلى من المستويات المسموح بها.
وأوضحت أن مصالحها تمكنت من تحديد الحقل المعني، وتتبعت شحنات البطيخ المصدرة، كما تم إجراء تحقيقات لتحديد قناة تسويق المبيد.
وأبرزت أنه تم اتخاذ تدابير عديدة بعد هذه التحقيقات، منها تعليق الترخيص الصحي لوحدة تغليف البطيخ، وإيقاف رخصة التصدير للمصدر المسؤول عن إرسال هذا المنتج إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الأمر يتعلق بشحنة واحدة من البطيخ و “ليس كل صادرات هذه الفاكهة الموجهة إلى السوق الأوروبية”.
17 تعليقات
مشكلة
ولينا نخافوا من كلش دبا
أفضل دلاح في المغرب أكلته دلاح شيشاوة وزكورة رأيكم؟
وماذا عن الدلاح المستهلك داخل الوطن؟
فهل نحن من الدرجة الأخيرة والأخرين من الدرجة الاولى
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
مكاين غير الدلاح
بهذه الدرجة تهمكم صحة المستهلك ؟؟؟ إنها اضحوكة الصيف هههههههههههه.
أصلا البطيخ الأحمر أصبح يتواجد بكثرة في الاسواق الوطنية المغربية قبل وقته ..
إنها مجرد بروطوكول سياسي فقط ومسرحية تمثلونها من أجل محاربة زراعة الدلاح لأنه يستهلك بكثرة الماء فلا داعي لهذه للاشاعة…..
لماذا هذه التناقضات حول البطيخ الأحمر في البداية تقولون انه طبيعي ومزروع بعناية فائقة الجودة!!! نحن لحد الآن لم نعرف إلى أين ستصلون بنا ؟؟؟؟ لقد سئمنا من اكاذيبكم فاتركوا المسكين يعيش بسلام.
الدلاح الذي بستهلكه الفقير بكثرة مع قطعة الخبز تريدون الآن حرمانه منه ما كفايا الغلاء المعيشي والاسعار المرتفعة في الفواكه ؟؟؟؟ والازمة الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ؟؟؟؟؟
كل الشروط الصحية متوفرة فلا داعي لهذه الابتزازات وأنتم تعلمون أننا كلنا نحب أكل الدلاح هههههههههههه.
لا انكر اني أحب أكل الدلاح ولكن يجب التحري بالوسطية والاعتدال حتى نحافظ على صحتنا كمستهلكين لهذه الفاكهة.
يجب علينا اكله بدون التفريط فيه لأن الشئ الذي ازداد عن حده انقلب عن ضده.
يجب تعويضه بغرس النخيل على الأقل انه لايستهلك الماء بكثرة وخاصة أن المغرب احتياجاته للثمور في تزايد للمنتوج المحلي من التمور في العالم وهذا هو نظري …
يستهلك البطيخ الأحمر خاصة في الصيف بحكمه يحتوي على نسبة عالية من الماء لهذا لا يمكن الاستغناء عنه وخاصة المغاربة هههههههههههه
نصيحتي مني لكم ان لا تكثروا في تناول البطيخ الأحمر لأنه يسبب اسهال حاد فاجتنبوه..وبعض الأحيان يؤدي الى الوفاة..