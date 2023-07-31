” دلاح ” يحتوي على مبيدات ..” أونسا ” يتدخل بهذا الإجراء

هبة بريس _ الرباط

أقدم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا ب “أونسا” بسحب التراخيص الصحية للوحدة الفلاحية المسؤولة عن تصدير شحنات بطيخ أحمر يحتوي على نسب عالية من المبيدات الحشرية إلى إسبانيا

وأشارت “أونسا” أنها فتحت تحقيقًا فور تلقيها إخطارًا من نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف بإسبانيا، بشأن وجود آثار لمبيد حشري يسمى “الميثوميل” بنسب أعلى من المستويات المسموح بها.

وأوضحت أن مصالحها تمكنت من تحديد الحقل المعني، وتتبعت شحنات البطيخ المصدرة، كما تم إجراء تحقيقات لتحديد قناة تسويق المبيد.

وأبرزت أنه تم اتخاذ تدابير عديدة بعد هذه التحقيقات، منها تعليق الترخيص الصحي لوحدة تغليف البطيخ، وإيقاف رخصة التصدير للمصدر المسؤول عن إرسال هذا المنتج إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الأمر يتعلق بشحنة واحدة من البطيخ و “ليس كل صادرات هذه الفاكهة الموجهة إلى السوق الأوروبية”.

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