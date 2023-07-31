People wade past a damaged car along a flooded street, after heavy rains in Mentougou district in Beijing on July 31, 2023. Heavy rains battered northern China on July 31, killing at least two people in Beijing while washing away cars and inundating subway stations, with the capital issuing its highest alerts for flooding and landslides. (Photo by Pedro PARDO / AFP)

ق__تيلان جراء الفيضانات في العاصمة الصينية

2023-07-31 / 11:55
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هبة بريس _ الرباط

عثرت السلطات الصينية على قتيلين في قنوات مائية فاضت جراء الأمطار الغزيرة التي تتساقط على بكين، وفق ما أفاد، الاثنين، الإعلام الرسمي الصيني.

وأوردت صحيفة “الشعب” الصادرة بالإنكليزية أنه “خلال دورية طوارئ صباح هذا اليوم، تم العثور على شخصين في قنوات مائية”، مشيرة الى أن “مؤشراتهما الحيوية كانت قد توقفت”.

يأتي ذلك بالتزامن مع إصدار سلطات بكين، الاثنين، أعلى مستوى انذار من فيضانات وانزلاقات بالعاصمة في ظل تساقط أمطار غزيرة.

وأفادت مذكرة صادرة عن السلطات أن أجزاء كبيرة من الضواحي “تواجه خطر الانهيارات، الانزلاقات الأرضية والوحلية”، مرفقة بإنذار من المستوى الأحمر للفيضانات.

ونجمت الأمطار الغزيرة عن الإعصار “دوكسوري” الذي أوقع ما لا يقل عن ستة قتلى في الفلبين. وحلت العاصفة الاستوائية على شمال الصين منذ الجمعة بعدما تراجعت قوة الإعصار.

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