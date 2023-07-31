Japan's forward #11 Mina Tanaka (C) celebrates with her teammates after scoring her team's fourth goal during the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup Group C football match between Japan and Spain at Wellington Stadium, also known as Sky Stadium, in Wellington on July 31, 2023. (Photo by Marty MELVILLE / AFP)

كأس العالم للسيدات.. اليابان تحسم صدارة مجموعتها

2023-07-31 / 10:49
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هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب الياباني على نظيره الاسباني بأربعة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، على أرضية ملعب ويستباك بالعاصمة النيوزيلاندية ويلينغتون، برسم الجولة الثالثة، من منافسات المجموعة الثالثة، لكأس العالم للسيدات 2023.

وسجل أهداف المنتخب الياباني كل من هيناتا ميزاوا (د12 ود40)، وريكو يويكي (د29)، ومينا تاناكا (د82)

وتأهل المنتخب الياباني بعد هذا الفوز على رأس المجموعة برصيد 9 نقاط، متبوعا بالمنتخب الاسباني (6 نقاط)، الذي كان قد ضمن تأهله للدور الموالي منذ الجولة الماضية.

من جهتما غادر منتخبا زامبيا وكوستاريكا المنافسات بعد احتلالهما على التوالي للمركزين الثالث والرابع.

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‫2 تعليقات

  1. لماذا المسلمون يشاركون في كأس العالم للسيدات رغم انه حرام شرعا ولا غبار على ذالك بل هو منكر عظيم أين الإسلام

  2. السلام عليكم لا يجوز للرجل ان يشاهد مبارة كرة القدم النسائية سواء بشهوة أو بغير شهوة اللهم اني قد بلغت اللهم فالشهد

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