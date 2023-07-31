كأس العالم للسيدات.. اليابان تحسم صدارة مجموعتها

هبة بريس _ رياضة

فاز المنتخب الياباني على نظيره الاسباني بأربعة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين، على أرضية ملعب ويستباك بالعاصمة النيوزيلاندية ويلينغتون، برسم الجولة الثالثة، من منافسات المجموعة الثالثة، لكأس العالم للسيدات 2023.

وسجل أهداف المنتخب الياباني كل من هيناتا ميزاوا (د12 ود40)، وريكو يويكي (د29)، ومينا تاناكا (د82)

وتأهل المنتخب الياباني بعد هذا الفوز على رأس المجموعة برصيد 9 نقاط، متبوعا بالمنتخب الاسباني (6 نقاط)، الذي كان قد ضمن تأهله للدور الموالي منذ الجولة الماضية.

من جهتما غادر منتخبا زامبيا وكوستاريكا المنافسات بعد احتلالهما على التوالي للمركزين الثالث والرابع.

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