خبير …” الاستعمالات الكمالية” للماء جريمة مستفزة

2023-07-31 / 10:19
1
هبة بريس _ الرباط

دعا الملك محمد السادس، مساء السبت، إلى “التتبع الدقيق” لكل مراحل البرنامج الوطني للماء الذي يمتد إلى عام 2027، قائلا في خطاب ذكرى توليه العرش “لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير والاستعمال الفوضوي واللا مسؤول للماء”.

ويأتي تحذير الملك في سياق أزمة ندرة المياه، حيث يعيش المغرب خلال العام الجاري موسما جافا هو الخامس تواليا بحسب ما أعلن عنه مؤخرا وزير التجهيز والماء، نزار بركة، مفاقما الإجهاد المائي الذي تعانيه البلاد.

و، يعزو الخبير في السياسات المائية، عبد الرحيم الهندوف، تبذير المياه الصالحة للشرب إلى استهلاكها في “استعمالات كمالية” كغسل السيارات أو سقي البساتين وملاعب الغولف والمسابح “وهي أعمال مستفزة تعد تبذيرا إجراميا بالنظر إلى معاناة العطش في العديد من المناطق المغربية”.

ويتابع الهندوف أن هناك نوعا آخر من التبذير ناتج أيضا عن “سوء استعمال المياه في الفلاحة التي تعد أكبر قطاع يستهلك المياه بالبلاد”، منتقدا “غياب دراسات حول حاجيات المزروعات من الماء وأبحاث عن الاقتصاد المائي”.

ويؤكد الخبير المغربي أن تبذير المياه “مشكل سياسي عميق” ناتج عن “استثمارات زراعية تستنزف الفرشة المائية بشكل خطير في مناطق تعاني من قلة المياه ويتم تصدير منتجاتها”، مشيرا إلى أنها “جرائم بيئية تتطلب تدخلا حكوميا لمنعها”.

وفي في هذا الصدد، يضيف المتحدث “أول ما يجب فعله هو مراجعة السياسات المائية ومحاسبة المسؤولين عليها وألا يقتصر الزجر على المبذرين الصغار”، مستدركا أن الزجر غير كاف لوحده للحد من تبذير المياه._ يقول الهندوف لاصوات

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أوريد..حياد روسيا حيال “نزاع الصحراء” يقابله ارتياح القوى الحية بالمغرب

أوريد..حياد روسيا حيال “نزاع الصحراء” يقابله ارتياح القوى الحية…

2023-07-31 / 15:38
Photo of الملك محمد السادس يترأس حفل أداء القسم

الملك محمد السادس يترأس حفل أداء القسم

2023-07-31 / 15:23
Photo of الرباط : الحبس في حق متهمين في قضية ” امتحان المحاماة”

الرباط : الحبس في حق متهمين في قضية ”…

2023-07-31 / 15:15
Photo of لفتيت يعد لائحة ” سوداء ” ضد المسؤولين التراببين المخالفين

لفتيت يعد لائحة ” سوداء ” ضد المسؤولين التراببين…

2023-07-31 / 14:54
Photo of أكادير : غرق أب لطفلين بشاطئ إمسوان وغياب المنقذين

أكادير : غرق أب لطفلين بشاطئ إمسوان وغياب المنقذين

2023-07-31 / 14:51
Photo of ماذا قال رئيس “فيفا” عن حجاب اللاعبة المغربية؟

ماذا قال رئيس “فيفا” عن حجاب اللاعبة المغربية؟

2023-07-31 / 14:31
Photo of موميكا ورفيقه يحرقان المصحف مجددا بالسويد..

موميكا ورفيقه يحرقان المصحف مجددا بالسويد..

2023-07-31 / 14:23
Photo of الشرطة الكندية : اكتشاف تحطم طائرة مفقودة على جبل بوجارت بمقاطعة ألبرتا

الشرطة الكندية : اكتشاف تحطم طائرة مفقودة على جبل…

2023-07-31 / 14:02
Photo of ديمبلي يختار الانضمام إلى PSG بعد شعوره بالخيانة ببرشلونة

ديمبلي يختار الانضمام إلى PSG بعد شعوره بالخيانة ببرشلونة

2023-07-31 / 13:50
Photo of إنتحار إمام مسجد بمراكش يسائل وزارة الأوقاف

إنتحار إمام مسجد بمراكش يسائل وزارة الأوقاف

2023-07-31 / 13:12

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق