الألماني زفيريف يحرز لقب بطولة هامبورغ لكرة المضرب

هبة بريس _ رياضة

تخطى الألماني ألكسندر زفيريف، يوم الأحد، الصربي لاسلو دجيري بمجموعتين متتاليتين ليحرز لقبه الأول منذ ما يقارب العامين وذلك في مسقط رأسه هامبورغ ، معززا آماله في التأهل لنهائيات الـ “ايه تي بي” في نهاية الموسم.

وفاز المصنف الثاني عالميا سابقا باللقاء 7-5 و6-3 في أقل من ساعتين ليحرز لقبه الاول منذ العام 2021 عندما فاز ببطولة الـ “ايه تي بي”، والعشرين في مسيرته.

وخاض ابن الـ 26 عاما المباراة النهائية الأولى له ايضا منذ دورة مدريد في ماي 2022، بعدما عانى من اصابة قوية في الكاحل خلال بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي وخضع بعدها لعملية جراحية ابعدته طويلا عن الملاعب.

وبدا المصنف رابعا خصما صعب المنال على دجيري، ليحقق فوزه الثالث من أصل ثلاث مواجهات جمعت اللاعبين، كما احرز اللقب دون ان يخسر اية مجموعة في الدورة.

وأصبح اول لاعب ألماني منذ مايكل ستيتش عام 1993 الذي يفوز في هامبورغ على الارض الرملية.

وعزّز زفيريف، الفائز مرتين بلقب الـ “ايه تي بي”، موقعه بثلاثة مراكز وتحديدا في المركز التاسع في السباق الى تورينو، لكنّ تايلور فريتس يستطيع استعادة المركز التاسع في حال فوزه بدورة اتلانتا الاحد.

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