دعوة إلى وقف الحملات الإعلامية العدائية بين المغرب والجزائر
دعا “المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال” وسائل الإعلام في المغرب والجزائر إلى المساهمة في التقريب بين وجهات النظر المختلفة، عوض أن تظل أداة لإثارة الصراعات وتشجيع النزاعات، وتوظيفها من لدن خصوم الديمقراطية، لتعميق المزيد من الخلافات وبث التفرقة والنيل من وحدة الدول المغاربية.
وقال المركز في بيان له إنه عوض الانكباب على فتح المجال لمعالجة القضايا الحقيقية التي تعاني منها المنطقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وكذا المساهمة في التقريب بين شعوب المنطقة، تحول عدد من المنابر الإعلامية إلى مكبر صوت للسلطة وصدى لإملاءاتها لترديد مواقفها العدائية، وتشجيع استدامة التوتر عبر التراشق الإعلامي والتجييش، والتضليل والإساءة للثوابت المغاربية، وتجيش شريحة من المدونين و”المؤثرين” الذين يساهمون بالاستغلال السيئ للشبكة العنكبوتية، في تقويض المشترك بين البلدان المغاربية.”
وأضاف إلى كل ذلك “الكلفة الاقتصادية الباهظة الناجمة عن اللا مغرب في المرحلة الراهنة التي يزيدها السباق نحو التسلح وإعطاء الأولوية لميزانيات الدفاع على حساب الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوب المنطقة.”
وفي هذا السياق، جدد المركز المذكور نداءه الى وسائل الإعلام في الجزائر والمغرب، وخاصة منها العمومية، بوقف كل الحملات الصحافية والإعلامية، التي قال إنها لن تساعد بأي حال من الأحوال في بناء فضاء مغاربي مشترك، راهنت على قيامه الأجيال المتعاقبة بالبلدان المغاربية الخمس.
كما يدعو الى المساهمة في إبداع كل المبادرات الرامية إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني الإعلامي المستقل، وإثارة انتباه كل الفاعلين بالأهمية الخاصة، التي تضطلع بها وسائل الإعلام المغاربية في عملية بناء الصرح المغاربي، كخيار استراتيجي، يمكن، إن تضافرت جهود بلدانه، في أن يتصدى بطريقة مشتركة للمعضلات التي تعاني منها شعوب المنطقة المرتبط بمصير مشترك.
واستطرد البيان قائلا، إنه على الرغم من التحديات التي تواجه العمل المغاربي المشترك، فإن المركز المغاربي، يسجل إيجابية مبادرات شخصيات وهيئات وفعاليات مدنية، من سياسيين ومفكرين ومثقفين من البلدان المغاربية، من أجل المساهمة في توطيد دعائم التعاون المشترك ووضع تصور موحد لحل المشاكل العالقة، عبر الحوار الصريح، بما يمكن الشعوب المغاربية من تحقيق طموحاتهما في العيش الكريم وتطلعاتها إلى تحقيق الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية وسيادة دولة الحق.
من جهة أخرى، قال “المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال” إنه كهيئة مستقلة، وهو يتابع باهتمام مضامين خطاب العاهل المغربي محمد السادس، مساء السبت، بمناسبة عيد العرش، يسجل بإيجابية عالية ما تطرق اليه بخصوص العلاقات المغربية الجزائرية التي أكد فيه مجددا مطالبته التوجه نحو المستقبل بفتح آفاق جديدة في العلاقات بين البلدين، وذلك من خلال “سياسة اليد الممدودة” تجاه جارته الشرقية التي ما فتئ يدعو إليها في العديد من المناسبات.
كما إن المركز يعبر عن تنويهه، بما ورد في الخطاب نفسه، حينما شدد الملك محمد السادس، على حرصه على “إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار” لافتا الانتباه إلى العلاقات بين المغرب والجزائر “مستقرة”، لكن في ذات الوقت “نتطلع لأن تكون أفضل” . وفي هذا الصدد، قال: “نؤكد مرة أخرى لإخواننا الجزائريين، أن المغرب لن يكون أبدا مصدر أي شر أو سوء؛ وكذا الأهمية البالغة، التي نوليها لروابط المحبة والصداقة، والتبادل والتواصل بين شعبينا.”
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11 تعليقات
إنما المؤمنون إخوة ..
على الجارة الجزائر ان تستجيب لخطاب الملك محمد السادس نصره الله وايده والتعاون بينهم ..
نتمنى وقف العداء المغربي الجزائري..
ولكن من الذي يعتدي على الآخر منذ 1963 أليس الجزائر التي استفزت المغرب ودخلت التراب الوطني وقتلت جنودا مغاربة أليست الجزائر من تنكرت لرسم الحدود مع المغرب أليست الجزائر من كونت جمهورية الوهم وتسعى بكل امكانياتها تقسيم المغرب اليست الجزائر من طردت آلاف المغاربة يوم العيد والقت بهم في الخلاء كما كانت تفعل النازية مع البهود اليست الجزائر من كان يقوم حملة إعلامية ضد المغرب على انه قوة محتلة للصحراء اليست الجزائر من اقتحمت البوليساريو في منظمة الوحدة الأفريقية اليست الجزائر من تسلح العصابات وتنطلق من أراضيها لقتل المغاربة اليست الجزائر من تهاجم المغرب في الامم المتحدة منذ سنوات أليست الجزائر من تقود حملة ضد تلمغرب من طرف السياسين والأساتذة الجامعيين أليست الجزائر من قطعت العلاقة مع المغرب أليست الجزائر من يتهم المغرب بحرق العاباب والنواطؤ مع الحركة الإستقلالية في منطقه القبائل واضيف منافسة و.و.وووووو…….الى مالانهاية له
والان ياتي هذآ المركز ويضع المغرب والجزائر في كفتين وينهم المغاربة انهم يفودون حملة إعلامية ضد الجزائر
الاساسي في القضية ان الحملة الإعلامية الحاقدة في الجزائر يقودها الاعلام الرسمي ثم جيش من الإعلاميين مجهولي الهوية
عكس المغرب الذي يلتزم فيه النظام الصمت ويبقى المغاربة يدافعون على وطنهم وثقافتهم وتراتهم
فاين المشكل
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.هناك من يروج في الفتنة..
نتمنى هذا التصعيد المغاربي ان يتحول الى صلح..
على الدول التدخل لصلح الأطراف..
على الجزائر الاستجابة لمطالب المغرب بالثلج..
بعض الدول تريد الحرب بين الطرفين..
إتفق العرب على اللا يتفق..
والصلح خير ..