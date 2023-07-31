طقس الاثنين.. سحب منخفضة وحرارة بكل ربوع المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار إلى محليا جد حار بكل من الجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وسهول تادلة والرحامنة ووسط وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل، وستهم كتل ضبابية كثيفة نوعا ما السهول والسواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وغرب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و34 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية وبالمنطقة الشرقية، وما بين 22 و24 درجة بهضاب الفوسفاط ووالماس و بالسهول الداخلية الشمالية و الوسطى، وستكون ما بين 16 و22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستكون في ارتفاع بالجنوب و ستتغير بعض الشيء بباقي الجهات الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وشمال القنيطرة، وهائجا ومحليا هائجا إلى جد هائج ما بين كاب سيم وطرفاية

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