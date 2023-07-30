رئيس السويد: “بلادنا تمر بأخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية بسبب حرق القرآن”

هبة بريس ـ وكالات

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، بعد مناقشة مع نظيره الدنماركي ميت فريدريكسن بشأن حرق القرآن في كلا البلدين، إن السويد تمر بأخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف: “على مدار اليوم الماضي، كنت في حوار وثيق مع رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن، وكانت الحكومة السويدية تناقش مع الحكومة الدنماركية الوضع وسط حرق الكتاب المقدس المستمر. نحن حاليا في أخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية”.

وتابع كريسترسون، في بيان نُشر الأحد على موقع الحكومة السويدية على الإنترنت: “قد تستغل بعض الدول تدهور الوضع الأمني ​​في السويد”.

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