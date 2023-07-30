وزير فلسطيني سابق: “خطاب العرش يبرز التزام المغرب التاريخي بالقضية الفلسطينية”

هبة بريس ـ وكالات

أكد حاتم عبد القادر، وزير القدس السابق والأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن الملك محمدا السادس، رئيس لجنة القدس، وضع القضية الفلسطينية وقضية القدس في مصاف جدية ومشروعية قضية الوحدة الترابية للمملكة باعتبارهما تشكلان إجماعا وطنيا مغربيا ودعما قوميا عربيا.

وأضاف المسؤول الفلسطيني، في تصريح إعلامي أن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في خطاب الملك بمناسبة الذكرى الـ24 لتولي جلالته العرش يبرز الالتزام القومي والتاريخي للمملكة المغربية تجاه القضية الفلسطينية وقضية القدس.

وشدد على أن هذا الالتزام هو “امتداد لإرث تاريخي جسده المغرب، عبر أكثر من ثمانية قرون، عندما هبّ المغاربة أجنادا وأصحاب راية تحت لواء الناصر صالح الدين للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى”.

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