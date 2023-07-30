أكادير: الرابطة المغربية لأساتذة اللغة الفرنسية تعقد جمعها التأسيسي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عقدت الرابطة المغربية لأساتذة اللغة الفرنسية ، جمعها التأسيسي الخميس الماضي 27 يوليوز الجاري ، بمقر الجامعة الدولية لأكادير.

وقد شهد الجمع العام حضور مختلف استاذات واساتذة اللغة الفرنسية من جميع الأسلاك الذين مثلو مختلف المديريات الاقليمية والمؤسسات الجامعية بالمملكة، بالإضافة الى عدد من الفاعلين والمكوينين التربويين.

رئيس اللجنة التحضيرية الدكتور عادل المادحي، أشار في كلمته الافتتاحية الى السياق العام لتأسيس الرابطة المغربية لأساتذة اللغة الفرنسية والمشاريع المستقبلية المقترحة.

وذكر بلاغ للجمعية أنه بعد تدارس ومناقشة بنود القانونين الأساسي والداخلي والمصادقة عليهما، تم تشكيل المكتب المسير على الشكل التالي :

الرئيس: عادل المادحي

نائبة الرئيس: نعيمة سغروشني

الكاتب العام: ادريس لويز

نائبة الكاتب العام : سهام الغازي

امين المال: حسن بالكراع

المستشارون: حسينة شكري، ابراهيم سدرام، الحسين ايت ساغ، جمال جبالي، أسامة الجبروني، رشيد أوحشي.

و من بين الأهداف التي تروم الرابطة تحقيقها:

-تأسيس فروع جهوية وإقليمية للرابطة بمختلف ربوع المملكة

ـ خلق فضاء لتبادل الخبرات بين مختلف اساتذة اللغة الفرنسية

-تكوين متميز وجيد لأساتذة اللغة الفرنسية.

ـ تنظيم لقاءات و أنشطة حول مواضيع ثقافية و تربوية و تعليمية.

إنشاء فضاء للتبادل و اللقاء بين الأساتذة و المهتمين بالشأن التربوي و التعليمي.

ـ إحداث روابط تواصلية للرابطة مع الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة والمؤسسات الأجنبية المهتمة بالشأن التربوي والتعليمي وجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني ذات الإهتمامات المشتركة.

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