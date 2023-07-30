مصرع طفلة و إصابة 19 شخص في حادثة بين ميدلت و بولمان

هبة بريس ـ الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم بولمان أن طفلة تبلغ من العمر حوالي 11 سنة لقيت مصرعها، فيما أصيب 19 آخرون، إصابات 6 منهم بليغة، وذلك في حادثة سير وقعت مساء اليوم الأحد بالطريق الوطنية رقم 29 الرابطة بين بولمان وميدلت على مستوى الجماعة الترابية انجيل بالموضع المسمى “تاوردة”.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادثة وقعت إثر انقلاب سيارة للنقل المدرسي تابعة للجماعة الترابية آيت يعقوب بإقليم ميدلت كان على متنها 16 طفلا و3 مرافقين إضافة إلى السائق، عائدين من بولمان في اتجاه ميدلت بعد قضائهم لفترة للتخييم بالمخيم الصيفي القار المنظم بالمركب التربوي الكائن ببولمان، تحت إشراف المديرية الإقليمية للشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب.

وفور علمها بالحادث، انتقلت السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث جرى نقل المصابين نحو المركز الصحي الحضري ببولمان لتلقي الإسعافات والعلاجات الضرورية.

وأشار المصدر إلى أنه تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف وملابسات الحادث.

*الصورة من الأرشيف

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