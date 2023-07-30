تزامنا وموسم سيدي الغليمي…الشرطة القضائية تدفع بعناصرها لمحاصرة مظاهر العربدة

2023-07-30 / 22:05
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس، أن عناصر الشرطة القضائية بسطات كثفت من دورياتها عبر الدفع بعناصرها للحفاظ على أمن المواطنين وزوار موسم سيدي الغليمي المقام حاليا بعاصمة الشاوية، الذي عرف توافد عدد كبير من الشباب والمراهقين والمراهقات من قلب المدينة ومن خارجها بالعالم القروي لمتابعة فن التبوريدة وسهرات الداودي والستاتي…، ضمن تدافع وازدحام وسوء تنظيم، والمحاباة في توزيع بطائق الدعوة والبادجات واقصاء منابر اعلامية وطنية، كما عرف محيط السهرات العديد من المشاهد المقززة من تحرشات بالفتيات والنساء كما جاء على لسان فايسبوكيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن الوضع بأسلوب ساخر، ناهيك عن قيام الكثيرين برقصات بهلوانية صبيانية بواسطة دراجاتهم النارية وسياراتهم بطعم العربدة وتناول المخدرات لخلق نوع من الفوضى على مستوى السير والجولان.

وقد عاينت هبة بريس عن قرب دوريات أمنية وهي تجوب مختلف الشوارع والأزقة ومحيط السهرات وبقلب مهرجان موسم سيدي لغليمي المقام بمحاداة حي كمال، وذلك لضمان أوفر لسلامة المواطنين وممتلكاتهم، هذا في الوقت الذي طالب فيه آخرون بتكثيف الدوريات الأمنية بمختلف الأحياء السكنية ومواصلتها بنفس الوثيرة لتضييق الخناق على بعض مظاهر العربدة والاعتداءات بالأسلحة البيضاء.

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