أسيست حمد الله يمنح فريقه التأهل لدور ربع نهائي البطولة العربية
هبة بريس ـ رياضة
تمكن فريق اتحاد جدة السعودي من نيل أولى بطاقات ربع نهائي البطولة العربية بعد فوزه مساء الأحد على خصمه الصفاقسي التونسي في البطولة العربية.
و تمكن الاتحاد من الظفر بنقاط مباراته الثلاث بهدف سجله كريم بنزيما بتمريرة دقيقة و محكمة من المغربي عبد الرزاق حمد الله.
و يتصدر الفريق السعودي ترتيب المجموعة الأولى بعد إجراء مقابلتين بست نقاط، متقدما على الشرطة العراقي صاحب النقاط الأربعة و الترجي التونسي بنقطة وحيدة ثم الصفاقسي التونسي بصفر نقطة.
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الجلاد حمدلله