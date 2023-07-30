الاحتفاء بالذكرى السنوية الأولى لإتفاقية التوأمة بين طانطان ولاتيانو

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

بحشود من أبناء الجالية المغربية احتفلت بلديتي طانطان ولاتيانو الإيطالية بالذكرى الأولى على إتفاقية التوأمة التي تربط بين المدينتين.

وجرت مراسيم التوقيع السنة الماضية، على إتفاقية توأمة بين مدينتي طانطان ولاتيانو الإيطالية و التي تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال التهيئة الترابية وبناء القدرات الإدارية.

وفتحت هذه الإتفاقية، الموقعة بين بلدية طانطان ومدينة لاتيانو، آفاقا واعدة لتعزيز علاقات الشراكة بين الجانبين في المجالات الإقتصادية، السياحية، البيئية، الجمعوية، الثقافية والرياضية، اعتبارا للإقلاع النوعي الذي تشهده جهة كلميم واد نون.

و كجزء من فعاليات الاحتفال، استقطب معرض قفطان المغربي حول التبادلات والصداقة بين المدينتين على مدار العقود الماضية، استقطب الكثير من الزوار.

ومن جانبها قالت فاطنة الفداوى رئيسة جمعية النصر في كلمة بالمناسبة أن “هذه الإتفاقية فتحت آفاقا واعدة للتعاون بين المدينتين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية والسياحة والطاقات المتجددة”.

وعلى إيقاعات موسيقية مستوحاة من التراث الطربي المغربي، قامت المصممة المغربية ” الفداوى فاطنة ” باستعراض تشكيلة من القفاطين المغربية الأصيلة؛ كانت عبارة عن لوحات فرجوية، حية وممتعة، تجسد فخامة وشرف الزي الوطني التقليدي، باعتباره موروثا راقيا أصيلا ظل، على مر مختلف الفترات والأجيال، يعكس بأشكاله ومكوناته ومضامينه الرمزية حجم العراقة الثقافية والتاريخية والحضارية للمغرب.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8