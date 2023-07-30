شركة روسية لصناعة الطاقة النووية و البديلة تستثمر في المغرب

2023-07-30 / 20:17
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تواصل المملكة المغربية جذب عمالقة الصناعة العالمية الذين يجدون في المغرب فرصا اسثتمارية مغرية خاصة في ظل ما تنعم به بلادنا من أمن و استقرار و تطور في البنى التحتية و الكفاءات البشرية.

و في هذا الصدد، قررت شركة “روساتوم” الروسية المختصة في مجال صناعة الطاقة النووية والطاقات البديلة ضخ رساميل مهمة في المغرب من خلال قرارها دخول الاسثتمار في السوق المغربية.

و وقعت المجموعة الروسية الشهيرة اتفاقا مع الشركة المغربية “Water & Energy Solutions” لتنفيذ مشاريع لتحلية مياه البحر، و ذلك على هامش الاجتماع الروسي الإفريقي الذي حضره المغرب.

و أكدت الشركة الروسية اامختصة في صناعة الطاقة النووية و البديلة أن الاتفاق ينص على إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة مع تطبيق تقنيات روساتوم التي تهدف إلى تزويد قطاع الإنتاج وسكان المغرب بالمياه الخضراء.

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