أكادير: رئيس الغرفة الجهوية يطالب المصالح الخارجية بتوفير المعطيات للفلاحين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

طالب رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة بسوس ماسة ” يوسف الجبهة” المصالح الخارجية للوزارات بأكادير، بتحيين وتوفير المعطيات للفلاحين، وذلك حتى يتسنى لمصالح الغرفة مد الفلاحين بالمعلومات الضرورية التي يحتاجونها.

وقال يوسف الجبهة، نحس بحرج شديد، حينما يسألنا الفلاحين على معطيات تخصهم، مؤكدا على أهمية التواصل من أجل تطوير المجال الفلاحي، في زمن أصبحت فيه المعطيات رقمية وتتغير من حين لأخر .

وشهدت الدورة العادية الثانية خلال هذه السنة ، بحر الاسبوع الجاري، مناقشة عدة قضايا تخص الفلاحين بالجهة، وتناولت المناقشة والمصادقة على محضر الدورة العادية الأولى المنعقدة يوم 15 مارس 2023 بعمالة إنزكان أيت ملول، وتقديم عرض حول أنشطة الغرفة الفلاحية في الفترة بين الدورتين،مع توصيات اللجان القطاعية المنعقدة خلال شهر يونيو 2023، ومناقشة استراتيجية الغرفة الفلاحية 2022-2027 والمصادقة عليها، مع تقديم حالة تقدم تنظيم المعرض الدولي للمنتوجات المحلية SIPTA برسم سنة 2023 ، و عرض حول استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030″، والذي عرف مناقشة كبيرة بين أعضاء الغرفة، نظرا لأهمية المجال الغابوي بالنسبة للفلاحين.

كما تم تقديم مستجدات التنزيل الجهوي للتدابير المتخذة للحد من تأثير قلة التساقطات والظرفية العالمية، من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، الذي بشر الفلاحين بالدعم الذي ستخصصه الوزارة الوصية لمنتجي الطماطم وكذلك كيفية توزيع الأسمدة المدعمة خلال الموسم الفلاحي المقبل.

وتناول إجتماع الغرفة الجهوية إشكاليات القطاع الفلاحي، المتعلقة أولا بإشكالية الماء والبرامج المتوقعة بهذا الخصوص للحد من اثار قلة التساقطات المطرية، كما تناول ممثلي الغرفة بإقليم طاطا، اشكالات الفلاحة بهذا الاقليم، كما بشرهم مدير وكالة الحوض المائي بدرعة، على أهم المشاريع المائية التي سيعرفها الاقليم.

من جانبه قدم مدير وكالة الحوض المائي بسوس، عرض مختصر حول الوضعية المائية بالجهة، مؤكدا أن الخصاص كبير، ووجب التعامل بجدية مع طريقة تدبير المياه السطحية والجوفية، مشيرا أنه خلال 30 سنة الماضية سجل عجز تراكمي، منوها بالسياسة المائية التي أطلقها ملك البلاد محمد السادس، بخصوص مشاريع تحلية مياه البحر لسد الخصاص في هذه المادة الحيوية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0