العصبة الاحترافية تحث أندية البطولة للبحث عن ملاعب بديلة

2023-07-30 / 19:31
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هبة بريس ـ رياضة 

عقدت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، برئاسة عبد السلام بلقشور، هذا الأسبوع، اجتماعا مع رؤساء الأندية الاحترافية بقسميها الأول والثاني، بحضور فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

و خلال هذا الاجتماع، تم التطرق للتظاهرات الكروية التي ترشح المغرب لاستضافتها في السنوات القليلة المقبلة، أبرزها كأس إفريقيا للأمم 2025؛ وكأس العالم لسنة 2030، وما يترتب عنها من إعادة تأهيل مجموعة من الملاعب الرياضية التي تحتضن منافسات البطولة الوطنية.

وحث رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و معه رئيي العصبة الاحترافية، كل رؤساء الأندية على وضع مخطط لمسايرة هذه الأشغال، إذ سيتم إغلاق بعض المنشآت الرياضية بشكل تدريجي.

و داعت العصبة الاحترافية رؤساء الأندية في الوقت نفسه للتأقلم مع هذا المعطى والاستعداد من الآن لإيجاد حلول بديلة في تدبير المباريات المحلية لكل ناد.

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