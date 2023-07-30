البحرية الملكية تعترض قاربا على متنه 31 مهاجرا قرب سواحل الحسيمة

2023-07-30 / 18:11
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هبة بريس - الحسيمة

اعترضت البحرية الملكية، صباح اليوم الأحد، قاربا على متنه 31 مهاجرا سريا قبالة ساحل الحسيمة.

وبحسب المعطيات المتوفرة ، فقد رصدت البحرية الملكية تحركات قارب مشبوه قبالة سواحل الحسيمة ليتم اعتراضه حيث كان على متنه مجموعة من المهاجرين الذين كانوا ينوون الهجرة سرا الى سواحل جنوب اسبانيا .

وقد تم انتشال جميع المهاجرين ونقلهم إلى ميناء الحسيمة، حيث تم تسليمهم إلى السلطات الأمنية المختصة لاتخاذ الاجراءات المعمول بها في هذه الحالات.

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