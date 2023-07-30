العلمي ..خطاب العرش منظور جديد للارتقاء بالمسار التنموي

2023-07-30 / 16:47
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هبة بريس _ الرباط

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن منهج “الجدية” الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، يعد منظورا جديدا للارتقاء بالمسار التنموي بالمغرب إلى آفاق أرحب.

وقال السيد الطالبي العلمي في تصريح للصحافة إن خطاب جلالة الملك تميز “بإدراج منظور جديد ضمن القاموس السياسي المغربي، يتمثل في التحلي بالجدية في جميع المجالات من أجل الارتقاء بالمسار التنموي إلى آفاق أرحب”.

وأشار إلى أن خطاب صاحب الجلالة، الذي يعد بمثابة خارطة طريق للمستقبل، يشدد على أن الجدية مطلوبة في “الأداء والاختيارات وإنجاز المشاريع”.

وأبرز رئيس مجلس النواب أن الاحتفال بعيد العرش المجيد يعد مناسبة للتأكيد على الروابط التي تجمع بين الشعب المغربي والمؤسسة الملكية واستعراض الإنجازات السنوية التي راكمتها المملكة على مختلف الأصعدة.

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