بينها المغرب.. السعودية تعلن بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية

هبة بريس _ متابعة

أعلنت السلطات السعودية إلغاء اللصاقات الخاصة بتأشيرة العمل والزيارة والإقامة وتطبيق التأشيرة الإلكترونية للقادمين إلى المملكة من 12 دولة، بينها المغرب.

وبحسب بيان للهيئة العامة للطيران المدني، أمس السبت، فإن إصدار تأشيرات العمل والزيارة والإقامة سيتم على ورق A4 مزودة برمز الاستجابة السريعة.

وأشار البيان إلى بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية في البعثات والقنصليات في المغرب وتركيا وباكستان واليمن والسودان وأوغندا ولبنان ونيبال وكينيا وتايلاند وفيتنام وسريلانكا.

وذكر أن موعد تنفيذ القرار يختلف من دولة إلى أخرى

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