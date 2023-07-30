بينها المغرب.. السعودية تعلن بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية

2023-07-30 / 16:01
0
هبة بريس _ متابعة

أعلنت السلطات السعودية إلغاء اللصاقات الخاصة بتأشيرة العمل والزيارة والإقامة وتطبيق التأشيرة الإلكترونية للقادمين إلى المملكة من 12 دولة، بينها المغرب.

وبحسب بيان للهيئة العامة للطيران المدني، أمس السبت، فإن إصدار تأشيرات العمل والزيارة والإقامة سيتم على ورق A4 مزودة برمز الاستجابة السريعة.

وأشار البيان إلى بدء تطبيق التأشيرة الإلكترونية في البعثات والقنصليات في المغرب وتركيا وباكستان واليمن والسودان وأوغندا ولبنان ونيبال وكينيا وتايلاند وفيتنام وسريلانكا.

وذكر أن موعد تنفيذ القرار يختلف من دولة إلى أخرى

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عيد العرش … مولاي الحسن يترأس بتطوان مأدبة غداء

عيد العرش … مولاي الحسن يترأس بتطوان مأدبة غداء

2023-07-30 / 15:55
Photo of القطاع السياحي يحتضر بزاكورة.. إغلاق أكبر فندق بالمدينة

القطاع السياحي يحتضر بزاكورة.. إغلاق أكبر فندق بالمدينة

2023-07-30 / 14:00
Photo of “متهم” في ملف ” ارهابي ” يرفض الإمتثال للشرطة القضائية بفاس

“متهم” في ملف ” ارهابي ” يرفض الإمتثال للشرطة…

2023-07-30 / 13:57
Photo of درجات حرارة شمال المحيط الأطلسي تسجل مستويات قياسية

درجات حرارة شمال المحيط الأطلسي تسجل مستويات قياسية

2023-07-30 / 13:34
Photo of عيد العرش …بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية

عيد العرش …بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية

2023-07-30 / 12:58
Photo of “غوارديولا” يعلق على رحيل نجمه الجزائري إلى الدوري السعودي

“غوارديولا” يعلق على رحيل نجمه الجزائري إلى الدوري السعودي

2023-07-30 / 11:51
Photo of زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب رومانيا

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب رومانيا

2023-07-30 / 11:12
Photo of تعيين الكولونيل ماجور ” سمير العرابي ” قائدا جهويا بالجديدة

تعيين الكولونيل ماجور ” سمير العرابي ” قائدا جهويا…

2023-07-30 / 10:24
Photo of على رأسها ابن كيران والعثماني.. عريضة دولية للمطالبة بالإفراج عن الغنوشي

على رأسها ابن كيران والعثماني.. عريضة دولية للمطالبة بالإفراج…

2023-07-30 / 09:56
Photo of نهيلة بنزينة.. مغربية تدخل التاريخ في مونديال السيدات

نهيلة بنزينة.. مغربية تدخل التاريخ في مونديال السيدات

2023-07-30 / 09:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق