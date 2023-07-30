عيد العرش … مولاي الحسن يترأس بتطوان مأدبة غداء

2023-07-30 / 15:55
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هبة بريس _ الرباط

ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأحد بمدينة تطوان، مأدبة غداء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس، عرش أسلافه المنعمين.

ولدى وصوله، استعرض ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

كما تقدم للسلام على سموه والي جهة طنجة -تطوان -الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة، ورئيس جهة طنجة -تطوان -الحسيمة، وعامل اقليم تطوان، والقائد المنتدب للحامية العسكرية تطوان وشخصيات أخرى.

حضر هذه المأدبة رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.

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