هل يضم الهلال السعودي هداف منتخب المغرب النصيري؟

2023-07-30 / 15:27
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هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي لكرة القدم يخطط لضم الدولي المغربي يوسف النصيري، مهاجم فريق إشبيلية الإسباني، في ظل إمكانية عدم الوصول إلى اتفاق مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم فولهام.

وقالت صحيفة “الرياضية” السعودية، إن المفاوضات مع فولهام لضم مهاجمه ميتروفيتش، تشهد “عدم توافق” في الجوانب المالية، ما دعا إدارة الأزرق للتحرك سريعا من أجل توفير بدلاء، يتقدمهم النصيري.

وأضافت الصحيفة أن النصيري (26 عاما)، الذي سبق له الدفاع عن ألوان ملغا وليغانيس الإسبانيين قبل الانتقال إلى مواطنهما إشبيلية عام 2020، برز بشكل لافت مع منتخب بلاده في كأس العالم “قطر 2022″، وسجل هدفين على كندا والبرتغال.

وكانت وسائل إعلام إسبانية قد أوردت أن الفريق الأندلسي مستعد للتخلي عن لاعبيه المغربيين، النصيري وحارس المرمى ياسين بونو، مقابل 60 مليون يورو

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