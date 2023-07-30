أخنوش : خطاب ملكي “قوي” سيفرز تحولات كبيرة

2023-07-30 / 15:14
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هبة بريس _ الرباط

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأحد، إن خطاب الملك محمد السادس الذي وجهه، أمس السبت، إلى الأمة، بمناسبة الذكرى الـ 24 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، كان ” قويا وسيفرز تحولات كبيرة “.

واستحضر أخنوش، في تصريح للصحافة، تأكيد الخطاب الملكي على منهج الجدية والإسراع بتنزيل عدد من الاستراتيجيات، مؤكدا أن الحكومة، باعتبارها الجهاز التنفيذي، ” ستقوم بواجبها لتكون في مستوى تطلعات جلالة الملك “.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن ذكرى تربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميامين “عزيزة على كل المغاربة وتجسد التلاحم بين العرش والشعب”.

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