إيطاليا…شاب مغربي يجهز على عشيقته ويسلم نفسه للأمن

2023-07-30 / 15:09
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عبد اللطيف الباز - هبة بريس

أقدم شاب مغربي يبلغ من العمر 23سنة، على قتل شابة إيطالية كانت تربطه بها علاقة غير شرعية.

وحسب مصدر محلي، الجاني يدعى ” ز ع ” دخل في مشادات كلامية مع عشيقته “ص ك”البالغة 20 عاما ، بمنزل الأسرة في كولونيو مونزيسي بمقاطعة ميلانُـو، قبل أن يتطور الأمر الى عراك، انتهى بتوجيه المعني بالأمر لطعنات للضحية على مستوى حلقها أردتها قتيلة في الحال.

وأضاف ذات المصدر، أن المعني بالأمر، وفور قيامه بالجريمة، سلم نفسه للمصالح الأمنية، التي انتقلت إلى مكان الجريمة، ونقلت جثة الهالكة، وباشرت تحقيقاتها.

هذا وأمر المدعي العام المكلف بالقضية بوضع المتهم رهن تدابير الحراسة النظرية ، إلى حين الانتهاء من التحقيق في الجريمة، وصدور القرار النهائي في حقه.

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تعليق واحد

  1. خيوان حيوان حيوان الناس ارضاوا بالهم وماشي غير مارضاش بهم المجرم اقتلها

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