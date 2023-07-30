A supporter holds a picture of Niger General Abdourahamane Tiani, the chief of the powerful presidential guard, as with others rally in support of Niger's junta in Niamey on July 30, 2023. Niger's junta on Sunday said ECOWAS could stage an imminent military intervention in the capital Niamey as the regional body meets for an "extraordinary summit" on the coup-hit country, with sanctions a possibility. The country's elected president Mohamed Bazoum has been held by the military for four days, and General Abdourahamane Tiani, the chief of the powerful presidential guard, has declared himself leader. (Photo by AFP)

دعما للانقلاب.. آلاف المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية في النيجر

2023-07-30 / 14:55
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هبة بريس _ وكالات

تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في نيامي عاصمة النيجر، الأحد، وذلك في أعقاب دعوة من القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن بعض الأشخاص أصروا على دخول السفارة، وانتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة “سفارة فرنسا في النيجر” وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر.

وأضافت أن متظاهرين هتفوا “تحيا روسيا”، و”فلتسقط فرنسا”.

وحذر العسكريون في بيان عبر التلفزيون الوطني، من أي تدخل مسلح في بلادهم، في الوقت الذي يستعد فيه قادة دول غرب أفريقيا للاجتماع في نيجيريا خلال ساعات، في قمة طارئة للبت في اتخاذ إجراءات أخرى للضغط على الجيش لاستعادة النظام الدستوري.

وأصدر المجلس العسكري بيانا، مساء السبت، دعا فيه المواطنين في العاصمة إلى النزول إلى الشوارع من الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش) للاحتجاج على “إيكواس” وإظهار الدعم للقادة العسكريين الجدد.

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