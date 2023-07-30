دعما للانقلاب.. آلاف المتظاهرين أمام السفارة الفرنسية في النيجر

هبة بريس _ وكالات

تظاهر آلاف الأشخاص أمام السفارة الفرنسية في نيامي عاصمة النيجر، الأحد، وذلك في أعقاب دعوة من القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

وذكرت وكالة “فرانس برس” أن بعض الأشخاص أصروا على دخول السفارة، وانتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة “سفارة فرنسا في النيجر” وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر.

وأضافت أن متظاهرين هتفوا “تحيا روسيا”، و”فلتسقط فرنسا”.

وحذر العسكريون في بيان عبر التلفزيون الوطني، من أي تدخل مسلح في بلادهم، في الوقت الذي يستعد فيه قادة دول غرب أفريقيا للاجتماع في نيجيريا خلال ساعات، في قمة طارئة للبت في اتخاذ إجراءات أخرى للضغط على الجيش لاستعادة النظام الدستوري.

وأصدر المجلس العسكري بيانا، مساء السبت، دعا فيه المواطنين في العاصمة إلى النزول إلى الشوارع من الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت غرينتش) للاحتجاج على “إيكواس” وإظهار الدعم للقادة العسكريين الجدد.

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