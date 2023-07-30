ليفربول يخسر 9 ملايين دولار إذا انضم ماني للنصر السعودي

هبة بريس _ رياضة

يقترب لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، ساديو ماني، من الرحيل إلى نادي النصر السعودي، لكن هذا الانتقال قد يكلف فريقه السابق ليفربول الإنكليزي خسارة قدرها نحو 7.5 مليون جنيه إسترليني (9.6 مليون دولار).

وكان اللاعب الدولي السنغالي انتقل الصيف الماضي من ليفربول إلى العملاق الألماني، مقابل نحو 38.5 مليون دولار، يحصل على 9.6 مليون منها مقابل أداء اللاعب وإنجازاته مع بايرن ميونيخ، وغالبا يتعلق هذا البند بعدد المشاركات والأهداف والبطولات.

لكن ماني لم يقدم المستوى المأمول منه في الدوري الألماني لكرة القدم، وأشارت تقارير حالية أنه يقترب من الانضمام للنصر السعودي ليلتحق بمجموعة كبيرة من أبرز النجوم العالميين.

وبذلك سوف يخسر ليفربول أي مقابل آخر كان سيحصل عليه من بايرن ميونيخ، بحسب “ديلي ميل”.

وكشف النادي الألماني، السبت، أن ماني دخل في مفاوضات “لتغيير النادي”، وذلك في ظل استبعاده من تشكيلة الفريق الذي خاص مباراة ودية ضد كاواساكي فرونتالي الياباني.

وكتب النادي على تويتر: “ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة

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