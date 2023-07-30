Soccer Football - DFL Super Cup - RB Leipzig v Bayern Munich - Red Bull Arena, Leipzig, Germany - July 30, 2022 Bayern Munich's Sadio Mane celebrates scoring their second goal REUTERS/Matthias Rietschel DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. TPX IMAGES OF THE DAY

ليفربول يخسر 9 ملايين دولار إذا انضم ماني للنصر السعودي

2023-07-30 / 14:52
0
هبة بريس _ رياضة

يقترب لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني، ساديو ماني، من الرحيل إلى نادي النصر السعودي، لكن هذا الانتقال قد يكلف فريقه السابق ليفربول الإنكليزي خسارة قدرها نحو 7.5 مليون جنيه إسترليني (9.6 مليون دولار).

وكان اللاعب الدولي السنغالي انتقل الصيف الماضي من ليفربول إلى العملاق الألماني، مقابل نحو 38.5 مليون دولار، يحصل على 9.6 مليون منها مقابل أداء اللاعب وإنجازاته مع بايرن ميونيخ، وغالبا يتعلق هذا البند بعدد المشاركات والأهداف والبطولات.

لكن ماني لم يقدم المستوى المأمول منه في الدوري الألماني لكرة القدم، وأشارت تقارير حالية أنه يقترب من الانضمام للنصر السعودي ليلتحق بمجموعة كبيرة من أبرز النجوم العالميين.

وبذلك سوف يخسر ليفربول أي مقابل آخر كان سيحصل عليه من بايرن ميونيخ، بحسب “ديلي ميل”.

وكشف النادي الألماني، السبت، أن ماني دخل في مفاوضات “لتغيير النادي”، وذلك في ظل استبعاده من تشكيلة الفريق الذي خاص مباراة ودية ضد كاواساكي فرونتالي الياباني.

وكتب النادي على تويتر: “ساديو ماني في مفاوضات لتغيير النادي لذا لن يكون ضمن التشكيلة

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الشباك : سعداء بتحقيق أول فوز في كأس العالم

الشباك : سعداء بتحقيق أول فوز في كأس العالم

2023-07-30 / 12:44
Photo of برشلونة يدك شباك ريال مدريد بثلاثية بالكلاسيكو الودي

برشلونة يدك شباك ريال مدريد بثلاثية بالكلاسيكو الودي

2023-07-30 / 10:15
Photo of بيدروس : “فضلنا الحفاظ على نفس الخطة وأهدي هذا الفوز لجلالة الملك”

بيدروس : “فضلنا الحفاظ على نفس الخطة وأهدي هذا…

2023-07-30 / 10:08
Photo of الجريدي أفضل لاعبة في مباراة المنتخب المغربي والكوري

الجريدي أفضل لاعبة في مباراة المنتخب المغربي والكوري

2023-07-30 / 09:24
Photo of بيدروس ..فخر كبير لنا أن نحقق هذا الفوز التاريخي

بيدروس ..فخر كبير لنا أن نحقق هذا الفوز التاريخي

2023-07-30 / 09:19
Photo of المنتخب الوطني يحقق فوزا تاريخيا أمام كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات

المنتخب الوطني يحقق فوزا تاريخيا أمام كوريا الجنوبية في…

2023-07-30 / 07:26
Photo of السجن 7 سنوات للاعب منتخب هولندا السابق بقضية تهريب كوكايين

السجن 7 سنوات للاعب منتخب هولندا السابق بقضية تهريب…

2023-07-29 / 20:45
Photo of ريان مايي ينضم رسميا لستوك سيتي الإنجليزي

ريان مايي ينضم رسميا لستوك سيتي الإنجليزي

2023-07-29 / 16:00
Photo of شرط واحد يفصل مانشستر يونايتد عن ضم المغربي أمرابط

شرط واحد يفصل مانشستر يونايتد عن ضم المغربي أمرابط

2023-07-29 / 13:06
Photo of الهلال السعودي يخطط للتعاقد مع يوسف النصيري

الهلال السعودي يخطط للتعاقد مع يوسف النصيري

2023-07-29 / 11:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق